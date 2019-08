Serricciolo, Bertacchini: `Qui non ci sono padri, padrini, figli e figliastri`

Prima Categoria - Appare carico e più che determinato mister Paolo Bertacchini a pochi giorni dalla partenza della nuova stagione. Non nega la delusione per il mancato ripescaggio in Promozione, ma sa che se lo sarebbe meritato e non vede l'ora di ripartire. La squadra è giovane, preparata per la categoria superiore, ma ci sono nuovi "vecchi" dai quali il coach vuole l'esempio:



Mister alla fine nonostante la gloriosa vittoria ai playoff siete rimasti in Prima Categoria... "Non posso rispondere alla sua domanda...sono recidivo. Dico soltanto che vedere squadre che l'anno scorso hanno perso i playoff contro di noi o entourage che l'anno scorso sono retrocessi sul campo in Seconda Categoria partecipare al campionato d'Eccellenza aumenta ancora di piu' la delusione e anche la piu' seria delle riflessioni diventa superflua, banale, come oramai vedere un ragazzo di dodici anni comprarsi uno smartphone da settecento euro con i soldi dei genitori. Zero sacrifici, zero sudore".



Forti della vittoria play off e preparati alla Promozione, come affronterete questo inizio di campionato? "Siamo una squadra giovane che poteva esprimersi meglio in Promozione, con la terna arbitrale, proprio per caratteristiche tecniche e fisiche. Pertanto dovremo riabituarsi a giocare un po' piu' lunghi e stare attenti ai trabocchetti che nascondono certi terreni di gioco. La Prima Categoria rimane un campionato adatto per vecchi "marpioni".



Come valuti il vostro mercato estivo, rinforzati? "Pensando di giocare in Promozione abbiamo concentrato le energie sui giovani classe 2000 e 2001. E' stato fatto un buon lavoro purtroppo sprecato per questo anno, ma sara' molto utile negli anni avvenire. Quest'anno avremo una squadra Juniores di gran livello per quanto riguarda la prima squadra sara' il campo a giudicare".



Sono arrivati anche nuovi giocatori di esperienza al posto di altri in partenza... "Abbiamo acquisito 3 giocatori piu' esperti quali Schiavone, Cantoni e De Negri, giocatori di categoria che ci daranno una grossa mano. Come ho gia' detto loro, devono essere bravi a rimpiazzare Sartini, Marchionna e Iardella, ragazzi che hanno dato tanto alla causa. La voglia dei nuovi arrivati vecchi e giovani deve essere la linfa vitale della nuova stagione".



Il rapporto con il nuovo ds Rizzi? Che valore aggiunto ha portato? "Ho gia' lavorato con Pietro a Pontremoli per tre anni con ottimi risultati. I giovani della Lunigiana che abbiamo lanciato sono sotto gli occhi di tutti, pertanto lavoreremo per ripeterci. Con Rizzi il Serricciolo ha confermato di essere il punto di riferimento per serieta' e professionalita', chi viene da noi sa che entra in una famiglia nella quale i valori morali vengono prima delle doti tecniche, non esistono scorciatoie, padri, padrini, figli e figliastri".



Come stanno andando le amichevoli estive? "Al momento abbiamo svolto due amichevoli interne con i ragazzi della juniores e devo essere sincero, abbiamo fatto abbastanza schifo. Personalmente non sono un allenatore amante dl calcio estivo, anzi credo sia piu' utile affrontare squadre di categoria inferiore che hanno meno lavoro sulle gambe perché ti mettono piu' in difficolta'".



In Coppa contro i Diavoli Neri. Siete pronti fisicamente per iniziare le gare ufficiali? "Credo che iniziare le gare ufficiali peggio dell'anno scorso sia molto difficile, in quanto in due partite abbiamo preso sette gol, quattro dal Fossone e tre dal Marginone, pero' nel calcio mai dire mai, puo' succedere di tutto, anzi possiamo dire che siamo testimoni che non esiste limite al peggio".