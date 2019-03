Serricciolo, Bertacchini: `Obbligati a vincere`

"E' necessario invertire la rotta fuori casa e calarci con più umiltà nelle difficoltà della categoria"

Prima Categoria - I Galletti non mollano. Nonostante il periodo altalenante che gli ha fatto perdere il primato in classifica, i ragazzi di mister Bertacchini sono a due punti dalla attuale capolista River Pieve e tra 3 giornate ci sarà lo scontro diretto in Garfagnana.



Di seguito le parole del tecnico:



Mister col Bozzano convincente vittoria che vi tiene agganciati al River... "Una vittoria importante grazie ad una prestazione convincente sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Se devo essere sincero siamo ancora un po' troppo superficiali sotto rete e rischiamo sempre di non chiudere le gare, pero' dopo un tre a zero contro avversari di qualità come il Bozzano bisogna essere soddisfatti".



Tra tre domeniche lo scontro diretto, quanto sarà importante quella partita? "Sara' importantissima se riusciremo ad arrivare a Castelnuovo mantenendo questa classifica, pertanto siamo obbligati a vincere le prossime tre gare".



Domenica Diavoli Neri, penultimi in classifica ma come insegna questo campionato le sorprese sono dietro l'angolo... "I nostri avversari erano partiti per fare un campionato di vertice e sinceramente non mi aspettavo questa classifica. In tutti i casi nel girone di ritorno abbiamo collezionato tre sconfitte, tutte in trasferta, tutte per due a uno e tutte su calcio di rigore (oltretutto dubbi). E' necessario invertire la rotta fuori casa e calarci con più umiltà nelle difficoltà della categoria: a Gorfigliano sara' dura perché ci aspetterà un ambiente caldo che ha bisogno di punti salvezza, percio' dovremo saper soffrire ma soprattutto riuscire a vincere anche le partite in cui si gioca male".