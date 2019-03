Serricciolo, Bertacchini: `Niente ansia di dover vincere a tutti i costi`

"Purtroppo la vittoria a Gorfigliano ci e' costata cara, abbiamo perso il nostro capitano e perno difensivo Giacomo Tonelli"

Prima Categoria - Continua curva dopo curva "bagarre" per il vertice di Prima Categoria. A sei giornate dal termine ci sono solo due punti tra la capolista River Pieve di Micchi e il Serricciolo di Bertacchini. Due punti che i "galletti" avranno l'occasione di recuperare tra due domeniche, quando saliranno per il super scontro diretto al "Nardini" di Castelnuovo Garfagnana per "La Partita dell'anno". Ma prima del big match c'è un altro ostacolo da superare: si chiama Orentano che tra due giorni non salirà certo all'Arcinaso di Serricciolo per fare una scampagnata.



Di seguito le parole di mister Bertacchini:



Domenica incontrerete l'Orentano, squadra in lotta per non retrocedere. Che partita vi attende? "L'Orentano e' una squadra ostica che difficilmente perde, infatti ha collezionato tantissimi pareggi. Noi, sebbene siamo obbligati ad un solo risultato, dovremmo stare concentrati ed interpretare bene le fasi della gara, senza farci condizionare dall'ansia di dover vincere a tutti i costi. Magari riuscire a vincere anche giocando male, cosa che, devo essere sincero, quest'anno non ne siamo mai stati capaci".



Come sta la squadra, infortuni e squalifiche? "Purtroppo la vittoria a Gorfigliano ci e' costata cara, infatti abbiamo perso il nostro capitano e perno difensivo Giacomo Tonelli. Un infortunio serio, un'assenza pesante che deve essere uno stimolo in piu' per tutti noi, per poter regalare a Giacomo un rientro importante spero nelle ultime due gare. Eravamo gia' corti, vorrà dire che saremo cortissimi, anzi per rimanere positivi vorra' dire che non rischiero' di sbagliare la formazione, come e' accaduto qualche volta (poche per fortuna) durante l'anno".



Poi inizierà la settimana che vale una stagione. Il 26 marzo si gioca River Pieve-Serricciolo. State già pensando alla sfida dell'anno? "Se varra' una stagione saro' contento perché vorra' dire che domenica avremo vinto con l'Orentano. Saro' ripetitivo ma una squadra giovane come la nostra deve pensare ad una partita alla volta, in modo da rimanere concentrati sulle priorita' all'interno, ma anche all'esterno del campo. Queste sono le cose che determinano una vittoria o una sconfitta".