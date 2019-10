Serricciolo, Bertacchini: `Migliorare mentalmente nell´approccio`

Prima Categoria - Ai microfoni virtuali di Calcio Massa Carrara l'eroe di Serricciolo, mister Paolo Bertacchini. La sua squadra, che la passata stagione ha avuto un finale straordinario, vincendo i playoff, quest'anno è ripartita alla grande: un pareggio all'esordio contro il Monsummano e tre vittorie di fila per 3-0. Domenica 13 ottobre test delicatissimo in casa del Marginone, squadra che tra le proprie mura è velenosissima. Il tecnico come sempre tiene i piedi per terra, conoscendo a menadito le insidie della Prima Categoria.



Ecco le sue parole:



Mister, un Serricciolo che ha ripreso il percorso dell'anno scorso fatto di vittorie e soddisfazioni. Come vedi questo inizio di torneo? "Sicuramente va' dato un grande merito ai ragazzi, smaltire la delusione del mancato ripescaggio in Promozione non era facile. Tanti giovani sanno che per spiccare il volo devono passare da una stagione come la scorsa, mentre i piu' "vecchietti" sanno che stagioni fantastiche come quella appena finita ne capitano poche in carriera, pertanto bisogna provarci sempre, ricercando quell'entusiasmo che ti permette di buttare il cuore anche oltre l'ostacolo".



Uscite da tre vittorie consecutive per 3-0. Meglio di così non potrebbe andare, o credi ci sia ancora qualcosa da migliorare? "Nelle ultime tre partite abbiamo incontrato squadre molto brillanti che nella prima frazione di gioco ci hanno messo in grande difficolta', anche il primo tempo di domenica scorsa contro il Corsanico credo sia stato imbarazzante. E' chiaro che nascondersi dietro i carichi estivi non basta, i ragazzi sanno che dobbiamo migliorare mentalmente nell'approcio alla gara, e cio' e' possibile facendo sacrifici anche al di fuori del rettangolo di gioco".



Dopo questo primo mese sembra si sia già capito tra chi sarà la lotta per la vittoria finale, tra Capezzano, voi, Pietrasanta e Monsummano. Credi ci sia qualche altra concorrente e tra queste quale credi sia la più attrezzata? "E' troppo presto per dare sentenze. L'anno scorso c'erano Serricciolo, Don Bosco Fossone e Tau, poi nel ritorno di ritorno River Pieve e Ponte a Moriano l'hanno fatta da padrone. A dicembre cambiano i campionati con il mercato e nel ritorno le squadre vengono stravolte, pertanto non si possono fare pronostici".



Domenica siete in un campo difficilissimo a Marginone. Cosa servirà per portare a casa punti? "Il Marginone, come l'anno scorso, e' una squadra da prime posizioni con un attacco fuori categoria. Possimoa fare risultato solo se sappiamo soffrire e riuscire, per una volta, a non sprecare l'impossibile sotto porta".



Come siete messi con infortuni e squalifiche? "Abbiamo ai box il giovane Pasqualetti e Schiavone, due nuovi acquisti, pertanto la rosa si e' gia' ridotta e non si sa ancora per quanto. Anche Perini, classe 2000, ha un risentimento alla caviglia, pertanto dovremo valutare bene il da farsi".