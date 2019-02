Serricciolo, Bertacchini: `Dobbiamo essere più speculari`

"In questo momento della stagione è fondamentale interpretare le gare"

Prima Categoria - Inaspettata sconfitta della capolista Serricciolo che spreca una bella occasione per allungare sulle seconde Don Bosco Fossone e River Pieve, perdendo sul campo della penultima Folgor Marlia. Di seguito le parole del tecnico Bertacchini che analizza la gara con sobrietà, non nascondendo i limiti della propria squadra.



Mister uno stop inaspettato. Come mai questa sconfitta? "In alcune gare bisognerebbe essere piu' speculari e purtroppo questa e' una cosa che a noi riesce poco o niente. Siamo giovani e non abbiamo ancora imparato a gestire le partite ed in questo momento della stagione e' invece fondamentale interpretare le gare. Domenica nel nostro miglior momento abbiamo sprecato l'impossibile, mentre nel momento di calo non abbiamo saputo soffrire e compattarci e chiaramente abbiamo pagato dazio, anche perché gli avversari hanno avuto piu' cattiveria agonistica. In poche parole, sono stati piu' bravi di noi".



Campionato assolutamente aperto con il River Pieve che torna sotto... "ll River sta' viaggiando fortissimo, ma personalmente non mi stupisco perché ha una rosa completa con giocatori di categoria superiore che sanno fare benissimo il loro mestiere, non e' un caso che abbiano gia' vinto cinque o sei gare sempre al novantesimo o addirittura oltre il tempo regolamentare. Noi siamo una rosa giovanissima, dove la macchina deve viaggiare sempre sopra i 160 km orari ed e' quindi normale che nell'arco di una stagione, quando si abbassa la velocità, vengano un po' fuori i limiti".



Fossone che vince nel derby e poi si ferma due volte. Veramente difficile fare pronostici in questa bellissima stagione... "Stiamo vivendo un campionato bellissimo che come ho gia' detto e' salito di livello rispetto all'anno scorso e quindi credo sia normale assistere a partite combattute. Il Fossone la vedo una squadra che ci somiglia nella sua struttura, nel senso che anche loro sono costretti a fare la partita perfetta per portare a casa la vittoria e sappiamo tutti che nel calcio cio' non e' sempre possibile, soprattutto a questi livelli dove, in tante partite, la tecnica o la tattica passano in secondo piano. Fare pronostici sara' complicato, personalmente ho una sola certezza, quella di avere un gruppo di ragazzi eccezionali".