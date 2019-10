Serricciolo, Bertacchini: `Diavoli, squadra di giocatori esperti`

Prima Categoria - Continua senza sosta la marcia trionfale del Serricciolo. Dopo l'importante vittoria in campionato della scorsa domenica sul Pietrasanta, i "galletti" hanno bissato contro i versiliesi anche nel mercoledì di Coppa, confermando di essere una formazione che merita le posizioni di vertice. Dopodomani all'"Arcinaso" arrivano i Diavoli Neri Gorfigliano che in attacco schierano il massese ex Don Bosco Fossone Luca Ceccarelli. Come sempre pragmatico coach Paolo Bertacchini che, contattato dalla nostra redazione, analizza il positivo momento della sua squadra e la prossima sfida.



Mister, un gruppetto di testa che sta andando a gonfie vele... "Lo ripeto, parlare di gruppetto di testa alla settima giornata e' prematuro. A meta' dicembre avremo sicuramente un quadro piu' chiaro su chi comandera' il gioco".



Serricciolo che vince due volte consecutive contro uno squadrone come il Pietrasanta. Che partite sono state? " Due partite diverse. Nella prima siamo stati bravi a colpire alla prima occasione, ma poi abbiamo sofferto per 70 minuti ed il Pietrasanta avrebbe sicuramente meritato il pareggio, soprattutto per la qualita' del gioco. Nella seconda invece ci siamo espressi su alti livelli e per lunghi sprazzi abbiamo comandato le redini del gioco, creando tanto e pertanto il risultato e' meritato. Contro il Pietrasanta riuscire a passare il turno con un solo risultato a disposizione e' stata una bella impresa e di questo va' dato merito ai ragazzi che ci hanno creduto".



Un Capezzano che in questo momento sembra senza rivali. Domenica saranno a Monsummano, vada come vada per il Serricciolo sarà vantaggioso... "Il Monsummano e' sicuramente l'avversario piu' forte che il Capezzano incontrera' nelle prime sette gare, pertanto sara' sicuramente un bell'esame di maturita' per la prima in classifica.

Sono due squadre che, insieme al Pietrasanta e Larciano, non si sono certo nascoste in fase di mercato estivo nella costruzione della squadra, pertanto saranno sicuramente i favoriti alla vittoria finale".



Domenica arrivano i Diavoli Neri, cosa dovrete fare per vincere? "Li abbiamo incontrati gia' in coppa.

Hanno una squadra di giocatori esperti per la categoria con un nuovo centravanti di ruolo come Ceccarelli, in grado di andare in doppia cifra. Dovremo stare molto attenti e continuare la nostra battaglia quotidiana nel conoscere, e pertanto superare, i nostri limiti. Limiti che, ripeto, riguardano anche aspetti esterni al rettangolo di gioco, tipici dei tanti giovani che compongono la rosa".