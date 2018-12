Serricciolo, Bertacchini: «Cosa invidio al Fossone? Il campo, nel quale possono allenarsi al meglio»

Girone di ritorno?: «Moltissima probabilita' di fare meno punti che all'andata...»

Prima Categoria - In attesa della penultima del girone di andata, nella quale il Serricciolo sarà impegnato tra le proprie mura contro l'ostica Torrelaghese, la parola va al tecnico dei "galletti" Paolo Bertacchini, come sempre molto concreto e senza filtri in ogni sua affermazione.



Buon giorno mister, tre vittorie consecutive per 1-0. Indica cinismo e grande organizzazione difensiva... è così? "Ma... diciamo che con l'Atletico Forte e' andata proprio cosi, anche perché al 70' siamo rimasti in dieci e in questo caso, e soprattutto in quel campo difficile, i ragazzi sono stati veramenti bravissimi nella fase difensiva. La stessa cosa pero' non si puo' dire per le altre due partite, ove il risultato ci va' un po' stretto in quanto abbiamo letteralmente buttato al vento piu' di un'occasione per incrementare il risultato. Credo che se vogliamo continuare ad essere protagonisti dovremo migliorare proprio questo aspetto perché le partite vanno chiuse al momento giusto per evitare problemi di "vertigini" nel finale delle gare".



Di nuovo in testa con la rivale numero uno Don Bosco Fossone, come state vivendo questa bellissima sfida? "Piu' che sfida direi sfide, perché ci sono ancora tre o quattro squadre che secondo me non hanno ancora espresso il loro potenziale. Il Fossone si sapeva e' una delle favorite alla vittoria finale, l'ho gia' ripetuto piu' volte: ha una rosa eccezionale, un allenatore da categorie superiori, come del resto la societa' e non dimentico gli impianti sportivi. Ecco, una cosa che invidio ai nostri avversari sono proprio i terreni di gioco che permettono ai giocatori, ma anche ali tecnici, di esprimersi al meglio anche durante gli allenamenti. Noi invece, come del resto tante squadre lunigiannesi, dobbiamo essere piu' forti anche delle condizioni atmosferiche".



Con l'arrivo di Sartini avete apportato ancora più esperienza. Dici che c'è un collegamento con le 0 reti subite nelle ultime settimane? "A dicembre abbiamo perso tre difensori, Sisti, Buo e Francini, pertanto abbiamo deciso di colmare il vuoto con l'inserimento di un difensore esperto capace di ricoprire piu' ruoli ed aumentare l'esperienza di una rosa giovane come la nostra. Ecco Daniele corrisponde esattamente a questo tipo di giocatore senza dimenticare che possiede un'intelligenza calcistica notevole".



Torrelaghese e Tirrenia prima del giro di boa, due gare abbordabili per diventare campioni d'inverno... "Intanto pensiamo alla prima. Ogni domenica i pronostici sono sempre sovverttiti pertanto e' chiaro che le partite sono aperte a qualsiasi risultato. Una squadra con una rosa un po' corta,con moltii "vecchi" del 1995 -1996 ed i fuoriquota del 2000 e 2001 come la nostra non puo' permettersi la parola abbordabile".



Che girone di ritorno ti aspetti? "Com'e' sempre stato nei campionati di calcio negli ultimi 13 anni che sto' allenando: un girone di ritorno completamente diverso da quello d'andata; squadre di bassa classifica competamente rinnovate che inizieranno a far punti dando battaglia tutte le domeniche; squadre oggi in difficolta' ma costruite per vincere che non potranno piu' sbagliare. Riassumendo, moltissima probabilita' di fare meno punti che all'andata".