Serricciolo, Bertacchini: `Abbiamo trasformato la negatività in motivazione`

E ancora: "Mencatelli e Shqypi? Fortissimi, ma voglio che da giocatori diventino calciatori..."

Prima Categoria - Importante vittoria del Serricciolo di mister Bertacchini che nel delicatissimo match contro il Tau Calcio ha tirato fuori tutta la rabbia della sconfitta nel derby e con una "zampata" ha trovato vittoria e di primato in classifica. Ovviamente soddisfatto mister Bertacchini che commenta come segue la partita e il momento dei "galletti":



Dopo la sconfitta nel super derby, incredibile reazione con una grande vittoria contro la quotata Tau... Che aggettivo dai al Serricciolo? "Sicuramente i ragazzi hanno dimostrato di voler continuare a coltivare un sogno, rimanendo aggrappati al treno non solo con le mani ma anche con i denti. Una bella reazione dopo la sconfitta nel derby, anzi, credo che la differenza l'abbia fatta proprio la rabbia post Fossone per una sconfitta arrivata dopo episodi a dir poco discutibili. I ragazzi sono stati bravi a trasformare quella negativita' non in alibi, bensi' in reazione e motivazione e questo non era facile, pertanto va dato a loro un grande merito".



Contro il Tau che partita è stata? "Una partita bellissima, merito anche dei nostri avversari che esprimono un gioco collettivo di categoria superiore e che sono venuti a Serricciolo per vincere la partita. Quando credevamo di segnare abbiamo subito il loro vantaggio su una deviazione fortuita, ma invece di abbatterci abbiamo avuto una reazione straordinaria ribaltando il risultato in 20 minuti. Nel secondo tempo abbiamo subito la loro reazione e come al solito sono venuti un po' fuori i nostri difetti di gioventu' nel gestire la fase offensiva, sprecando troppe situazioni favorevoli,ma vedere in campo quattro giocatori del 2001 ci riempie d'orgoglio".



Dopo solo 7 giorni, di nuovo in vetta con il River Pieve che si avvicina. Sembra impossibile fare previsioni... "Il River ha una rosa da primato, si sapeva gia', poi con l'acquisto di Francesconi hanno dato un segnale chiaro a tutti. Sara' una battaglia sino alla fine su tutti i campi, come ho gia' detto moltissime squadre sono state stravolte ed e' impossibile fare pronostici pre gara. Quando sei primo in classifica la partita' piu' dura e' sempre quella successiva e direi che su questo non si puoì discutere, e noi dobbiamo esseri bravi a trasformare i nostri giovani in "vecchietti", ed in questo Simone Bertolla rimane un faro per tutti".



Doppietta di Mencatelli e rete di Shqypi. Cosa puoi dirci su questi due giocatori?

""Parliamo di due grandissimi talenti, scuola Spezia, purtroppo inespressi o meglio sprecati, nel senso che dovrebbero a mio avviso giocare in palcoscenici professionistici.

Proprio per questo motivo non intendo esprimermi sulla loro stagione perché mancano 11 partite e i due ragazzi, come altri in rosa, devono acquisire una volta per tutte quella maturita' e forza mentale capace di trasformare il loro talento in qualcosa di piu' serio. In poche parole da giocatori devono diventare calciatori, due parole che sembrano identiche ma che invece sono all'opposto".