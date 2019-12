Serricciolo beffato a Larciano

Prima Categoria - MERIDIEN LARCIANO: Fiaschi, Tolaini, Fresta, Borri (88' Morelli), Calistri, Carfagna, Spinelli (80' Mallioni), Ikechuwu, Dell'Innocenti (65' Giovannelli), Citera (83' Di Biase), Piscitelli (66' Marcugliano) (Luficchi, Civitelli, Gaudiano, Treppiedi) All. Panati

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Jovanovitch (52' De Negri), Tonelli, Casciari (89' Malatesta), Mameli, Mencatelli, Shqypi, Lisi, Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Calvo, Bertoleni, Petacchi) All. Bertacchini

RETI: 2' Perini, 19' Spinelli, 61' Fresta

NOTE: 34' espulso Treppiedi, 90' espulso Mallioni



LARCIANO- Il Serricciolo di mister Bertacchini torna da Larciano con 0 punti e si vede superare in classifica dai diretti avversari. Adesso i "galletti" (24 pt) sono in quarta posizione dietro alle due capoliste Monsummano e Capezzano (26 pt) e lo stesso Meridien Larciano (25 pt). Partita nella quale i lunigianesi hanno da recriminare su almeno due evidenti falli in area di rigore avversaria, non sanzionati dal direttore di gara.



Gara che parte in discesa grazie alla rete al secondo minuto di Perini, gran tiro al volo da fuori area, dagli sviluppi di un corner, che complice la deviazione di un difensore si infila nell'angolo. Dopo un quarto d'ora di gioco Shqypi viene atterrato in area, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Al 19' i locali rimettono il risultato in equlilibrio con la rete del numero 7 Spinelli. Il Serricciolo non demorde e continua a macinare gioco. Al 40' ancora un fallo clamoroso in area su Tavoni che salta il diretto marcatore e viene atterrato ma il direttore di gara non fischia. La rete della vittoria del Larciano e del sorpasso in classifica arriva al minuto 61' dai piedi di Fresta.



Di seguito i risultati di giornata



Capezzano-Sporting Pietrasanta 1-1

Don Bosco Fossone-Candeglia 1-2

Forte Dei Marmi-Marginone 2-1

Orentano-Molazzana 0-1

Ponte a Moriano-Diavoli Neri 2-3

Porcari-Corsanico 1-1

Torrelaghese-Monsummano 1-1



Classifica: Monsummano 26, Capezzano 26, Larciano 25, Serricciolo 24, Marginone 23, Sp. Pietrasanta 18, Molazzana 16, Torrelaghese 15, Candeglia 15, Diavoli Neri 14, Forte Dei Marmi 13, Porcari 12, Corsanico 10, Orentano 8, Ponte a Moriano 8, Don Bosco Fossone 5.