Serricciolo, `Baffo` Bertolla: «Contro il River ci vorrà coraggio e un pizzico di fortuna»

L'esperto centrocampista in carriera ha vinto 6 campionati e negli scontri diretti dà il meglio di se

Prima Categoria - Siamo arrivati alla settimana decisiva per il Serricciolo di mister Bertacchini. Due punti dividono i "galletti" dalla capolista River Pieve, squadra che nel girone di ritorno è venuta fuori con una cavalcata incredibile, superando entrambe le "massesi". Il River è squadra solidissima che non perde dal 2 dicembre scorso, proprio contro il Serricciolo all'Arcinaso (Mencatelli). Sarà una gara dove vincerà chi sbaglierà di meno e curerà meglio il dettaglio.



Lo sa bene Simone "baffo" Bertolla, giocatore di grande esperienza che di campionati ne ha vinti 6 (due alla Portuale, Borgo a Mozzano, Querceta, San Marco Avenza e Lunigiana) e non ha problemi a gestire la pressione in questi decisivi scontri diretti:



Baffo Bertolla, sei un icona del calcio del nostro comprensorio, ancora protagonista in un difficile campionato come la Prima Categoria. Cosa hai da dire sulla stagione del Serricciolo fino ad oggi? "Sulla stagione del Serricciolo penso che ad oggi abbiamo fatto un campionato importante, dove abbiamo dimostrato i nostri valori in ogni campo in cui siamo stati. Non so in quanti addetti ai lavori avrebbero pensato che saremmo arrivati a 5 giornate dalla fine avendo la possibilità di avere ancora un sogno. Un Sogno che ci siamo creato grazie alle nostre prestazioni e questo deve rappresentare un punto di partenza per finire questo campionato."



Tu sei ancora il faro del centrocampo, tutte le palle passano da te. Sei soddisfatto del tuo campionato? "Del mio campionato sono molto contento e devo ringraziare il mister e soprattutto la squadra, sono ragazzi eccezionali che fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno di loro. Di questo li ringrazierò sempre."



Domenica big match che potrebbe farvi tornare in testa. Dall'alto della tua esperienza come si vince questa partita? "Una partita come quella di domenica si vince come tutte le altre, con grande concentrazione, curanza di ogni piccolo particolare e coraggio nell’affrontare ogni situazione della partita. E poi non dimenticare che a tutto ciò ci vuole sempre un pizzico di fortuna..."



Quanto potrà essere importante il fattore campo? "Domenica abbiamo la fortuna di giocare una partita importante in uno Stadio dove da sempre si respira calcio, questo deve essere un orgoglio per noi. Sicuramente sarà una partita difficile sul piano del fattore esterno però siamo consapevoli di tutto questo."

Chi sarà l'eroe di giornata del Serricciolo? "L’eroe della giornata spero possa essere il Serricciolo..."