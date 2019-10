Serricciolo avanza a tre alla volta

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (46' Manenti), Lisi, Tonelli, Casciari, Mameli, Mencatelli (92' Calvo), Shqypi (87' Jovanivitch), Cantoni (91' Malatesta), Bertolla, Tavoni (59' De Negri) (Vegnuti, Santini) All. Bertacchini

CORSANICO: Bedei, Ofretti, Frusteri (65' Bertilotti (84' Giannoni)), Altemura (70' Corsinelli), Tomei, Ramacciotti, Ercolano, Acquilante, Barbetti (65' Silvestri), Simonini, Alberti (Raffaelli, Acquilante, Sacchelli, Bertuccelli) All. Faernocchia

Reti: 56' Cantoni, 61' Mameli, 91' Mencatelli



SERRICCIOLO- La schiacciasassi Serricciolo vince la terza partita consecutiva per 3-0 e di prepotenza rimane da sola nel secondo gradino del podio con 10 punti, dietro di due lunghezze al Capezzano che domina a punteggio pieno. Un inizio di torneo straordinario per i "Galletti" che dopo la vittoria dei play off della passata stagione continuano il vittorioso percorso, mostrando sempre più maturità e fame di risultati.



La neo promossa Corsanico di mister Farnocchia è salita all'Arcinaso senza timori reverenziali e nel primo tempo ha giocato alla pari. Un'occasione per parte nei primi 45: la prima è degli "orange" di Farnocchia, al 9° minuto una super su incornata di Alberti costringe Gavellotti al miracolo; al 39' i locali pungono con un preciso diagonale di Shqypi, ma è molto bravo Bedei a deviare in angolo.



Nella ripresa il Serricciolo sale in cattedra e al 56' trova il pertugio con bomber Cantoni, bravo a mettere dentro sotto porta, dopo una travolgente azione personale di Shqypi. Dopo 5 minuti Mameli lascia partire un bolide dai 25 metri che lascia di sasso Bedei (2-0 per il Serricciolo). Tonelli e compagni nell'ultima mezzora controllano senza problemi e al 90' mettono il risultato in cassaforte: Lisi si procura un penalty realizzato dallo specialista Mencatelli.



Di seguito gli altri risultati di giornata:



Diavoli Neri-Monsummano 0-4

Forte Dei Marmi-Capezzano 1-5

Marginone-Candeglia 2-2

Meridien Larciano-Fossone 2-0

Molazzana-Torrelaghese 1-0

Orentano-Sporting Pietrasanta 0-0

Ponte a Moriano-Porcari 2-1



Classifica: Capezzano 12, Serricciolo 10, Monsummano 8, Sp. Pietrasanta 8, Meridien Larciano 7, Marginone 6, Forte Dei Marmi 5, Porcari 4, Ponte a Moriano 4, Diavoli Neri 4, Molazzana 4, Orentano 3, Torelaghese 3, Corsanico 3, Don Bosco Fossone 2, Candeglia 2.