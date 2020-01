Serricciolo attende la “mina vagante” Candeglia

Prima Categoria - Dopo lo ”scossone” della scorsa domenica il campionato riparte con la nuova capolista Capezzano in esterna sulle alture pisane, ospite dell'ultima in classifica Orentano. La seconda forza del girone Meridien, dopo la seconda sconfitta stagionale subita in versilia, riceve la visita della pericolante Porcari, il club di mister Panati è pronto all’immediato riscatto. Monsummano e Marginone, attuali terza e quarta, hanno a calendario delicati impegni: i pistoiesi sul difficile campo del Molazzana; per i lucchesi invece arriva un cliente non facile come lo Sporting Pietrasanta che in questa parte di campionato non ha mantenuto le buone credenziali alla vigilia del torneo. Il team di mister Gabriele Mazzei è reduce dalle due sconfitte consecutive, staccato di sette punti dall’ultimo posto disponibile dei play off.



Il Serricciolo invece ha saldamente in mano il piazzamento degli spareggi post campionato, l’acuto in casa della Torrelaghese ha tonificato l’ambiente portando a sette i punti sulla temibile concorrente Pietrasanta.



“ Gara sicuramente difficile – precisa il dirigente del Serricciolo Andrea Gilli – come sarà ogni gara del girone di ritorno. Ancora più dura viste le importantissime assenze, Tonelli, Mameli e Shqypi, sempre la lunga squalifica. Loro stanno attraversando un buon momento dimostrato dalle ultime due vittorie consecutive, fuori casa non a caso hanno colpito ben cinque volte anche in campi difficili, il rotondo 3-0 dell’andata non deve trarre in inganno. Chi scenderà in campo darà il massimo”.



Il Don Bosco Fossone, ancora invischiato nella zona rossa, staziona al terzultimo posto ma a sole tre lunghezze dal Porcari. Scende in Versilia, ospite del Forte dei Marmi che sette giorni fa ha fermato l’ex capolista Meridien. Agnesini & soci in ottica volgiono risalire la corrente per tentare l’aggancio o eventuale sorpasso al Porcari, senza dubbio la sfida in casa del Forte dei Marmi potrebbe essere l’ennesima chiave di volta del campionato. Il match avrà inizio alle ore 17.00, causa motivi organizzatici del club locale.



Il terzo turno di ritorno è completato dalla insidiosa trasferta in alta Garfagnana del Corsanico, ospiti dei Diavoli Neri che tra le mura amiche hanno vinto una sola volta. Infine la delicata esterna della Torrelaghese sul campo del pericolante Ponte a Moriano che occupa il penultimo posto del girone.



Programma gare, arbitro di domenica 19.1.2020 (ore 14,30)



Forte dei Marmi-Don Bosco Fossone (“Aliboni”, ore 17,°°, Dario Latini di Empoli)

Serricciolo-Candeglia (Arcinaso, Paride Frasca di Pisa)



Le altre partite:



Diavoli Neri-Corsanico (Gorfiglaino, Francesco Nerozzi di Pistoia)

Marginoine-Sp.Pietrasanta (Dante Tei Altopascio, Lorenzo Biagi di Pisa)

Meridien Larciano-Porcari (Castelmartini, Gabriele Giusti di Livorno)

Molazzana-Monsummano (Molazzana, Joao Victor Otaviano Costa di Livorno )

Orentano-Capezzano (Via della chiesa, Andrea Poggianti di Livorno)

Ponte a Moriano-Torrelaghese (Carignano,Francesco Luigi Pisano di Pisa)