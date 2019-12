Serricciolo, arriva la capolista Capezzano

Prima Categoria - La giornata numero tredici si presenta con il big match dell’Arcinaso dove sale una delle due capoliste del girone, il temibile Capezzano Pianore. Nel quartier generale del Serricciolo, smaltita la sconfitta di Larciano, mister Paolo Bertacchini sprona i suoi per presentarsi al meglio nel big-match odierno, opposto ai lucchesi del Capezzano. La classifica per i "galletti" è più che viva, un eventuale successo potrebbe portare addiruttura al primato del girone, in caso di un passo falso del Monsummano sul difficile terreno del Corsanico e del Larciano a Molazzana. Con i Galletti, vista l'assenza dell'infortunato Manenti, nel reparto difensivo potrebbe essere già impiegato a fianco di Tonelli il nuovo acquisto Giacomo Bertagnini.



In casa dei carrarini del Don Bosco Fossone nel fine settimana ci sono state le dimissioni del tecnico Alessandro Tavarini che lascia il club giallorossoblu dopo un paio di stagioni alla guida della formazione juniores regionale. In attesa di conoscere il sostituto di Tavarini per la panchina è stata fatta una scelta interna, sarà l’esperto Marco D’Ambrosio a guidare il Don Bosco dove potrà avere già a disposizione i due nuovi accasati, come il centrocampista ex di Seravezza Pozzi Matteo Borsalino e l’attaccante ex Colli Ortonovo Cucurnia.



L’interessante giornata è completata da alcune sfide di rilievo: il confronto tre la sorpresa del campionato Molazzana opposta alla matricola Meridiem, in ottica primi posti; la lunga trasferta dell’Atletico Forte dei Marmi in alta Garfagnana ospite dei Diavoli Neri; l’abbordabile impegno casalingo dello Sporting Pietrasanta contro il Porcari e l’esterna del rimodellato Orentano in casa del Ponte a Moriano.



Programma gare, arbitro di domenica 8/12/2019 (ore 14,30)



Serricciolo-Capezzano (“Arcinaso”, Federico Leoni di Pisa)

Marginone-Don Bosco Fossone (Com.le “D.Tei”, Alessio De Marco di Lucca)



Le altre partite



Candeglia-Torrelaghese (“Le Colline”, Pietro Marchionni di Prato)

Corsanico-Monsummano (“Bargecchia”,Lorenzo Biagi di Pisa)

Diavoli Neri-Atl.Forte (“Minucciano”, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Molazzana-Meridiem (“Molazzana”,Luca Cosimo Mariano di Firenze)

Ponte a Moriano (Carignano, Gianmarco D’orsi di Prato)

Sp.Pietrasanta-Porcari (Stadio XIX settembre, Mirko Pellegrini di Pisa)