Serricciolo al Top, vinti anche i playoff regionali

: Parrini, Bulleri, Sisma, Goti (70' Bonamici), Greco, Morelli, Forcieri, Salvini, Muciaccito, Moncini, Ferrara (a disp. Pucci, Benvenuti, Falzarano, Giachini, Lucchesi, Panini, Sigillo, Kamara) All.Coppetti: Santini, Sartini, Mencatelli, Tonelli, Manenti, Mameli, Lisi (85' Jovanovitch), Shqypi, Perini, Bertolla, Tavoni (90' Marchionna) (a disp. Scolari, Calvo, Malatesta) All. Bertacchini: Mazzoni di Prato: 88' Tavoni: 83' espulso Tonelli per doppia ammonizione.Con una prestazione gagliarda il Serricciolo porta a casa anche l'ultima fatica e si aggiudica, grazie ad un gol dia 2 minuti dal termine, la finalissima regionale playoff. Una gara giocata dai “Galletti” con grande intelligenza, nella quale dopo un primo tempo equilibrato sono usciti fuori nella ripresa, mettendo il Monsummano nella propria metà campo. I ragazzi di Bertacchini hanno dovuto fare i conti anche con una direzione arbitrale avversa: il signor Mazzoni di Prato ha infatti negato un rigore sacrosanto a Shqypi al 74' e a 7 minuti dal termine ha espulso Tonelli, doppia ammonizione, per un fallo alquanto discutibile. Grande festa in campo e sugli spalti al triplice fischio, una vittoria storica per la piccola frazione lunigianese a coronamento di una grande stagione. Il passaggio in Promozione non è cosa certa ma le probabilità sono alte, adesso la società gialloblu dovrà aspettare gli esiti della graduatoria di merito per capire in che categoria giocherà la prossima stagione.Di seguito la cronaca del match:5' Primo tiro della partita con Shqypi, parata di Parrini.25' Dopo 20 minuti senza emozioni, si affaccia il Monsummano con Ferrara, la sua botta dal vertice sinistro dell'area si spegne a lato sul secondo palo.50' La ripresa si apre con il Serricciolo in avanti, il tiro di Tavoni dal limite sfiora l'incrocio dei pali.70' Secondo tempo a favore della squadra lunigianese. Dopo varie situazioni pericolose, Shqypi si invola verso al porta e viene atterrato in area di rigore dal capitano dei pistoiesi Greco. Il direttore di gara non se la sente e fa segno di proseguire tra le veementi proteste dei tifosi gialloblu.75' Mameli pesca sul secondo palo Shqypi che prende il tempo al diretto marcatore ma la sua incornata è fuori misura.83' Momento complicato per il Serricciolo che per un fallo vicino al limite dell'area perde Tonelli, espulso per doppia ammonizione.85' La punizione di Forcieri (M) dai 20 metri esce di poco.: un imperioso “baffo” Bertolla attraversa tutto il campo con la palla e illumina lungolinea per Tavoni il quale entra in area, salta l'uomo con un dribling secco e trova il secondo palo con un gran tiro a girare.93' Punizione dal limite per il Serricciolo, la conclusione di Bertolla è sopra la traversa.

GIANLUCA MATELLI