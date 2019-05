Serricciolo ai playoff col doppio risultato

Don Bosco Fossone perde ancora e chiude in una più che deludente settima posizione

Prima Categoria - Con domenica 5 maggio è arrivato al termine anche il campionato di Prima Categoria. Il Serricciolo di mister Bertacchini vince il derby con la già retrocessa Tirrenia (4-3 con doppietta di Tavoni, Mencatelli e Del Freo) e chiude con un sorriso un campionato che l'ha visto a lunghi tratti come grande protagonista. Tre punti che fissano i "Galletti" sul secondo gradino del podio, alle spalle solo del River Pieve, e che di fatto li vedono come favoriti alla vittoria finale degli spareggi.



Domenica 12 maggio la prima gara nella quale in semifinale Sartini e compagni ospiteranno il Ponte a Moriano in gara unica e con il vantaggio di avere due risultati su tre (Ponte a Moriano quindi costretto a vincere). Nel caso passassero il turno la finale del Girone sarebbe in campo neutro (contro la vincente tra Tau Calcio e Marginone), ma sempre col vantaggio del doppio risultato. Infine la finalissima regionale (ancora da decidere se il 26 maggio o il 2 giugno) contro la vincente del Girone B.



Passando al Fossone, più che deludente finale di stagione con i giallorossoblu che chiudono in settima posizione, perdendo ad Orentano 2-0 e lasciandosi scivolare dalle mani gli spareggi. Non ha funzionato la cura Lazzini, un squadra troppo scarica e demotivata che non ha ha più creduto alla possibilità di salire di categorie e si è accontentata di una comoda salvezza, probabilmente anche perchè la promozione non era l'obiettivo della società.