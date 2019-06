Sarzana 1906, le parole di mister Veronica

Prima Categoria -

Il Sarzana 1906 archivia una stagione, quella di Prima ligure appena conclusa con la disputa dei playoff regionali, davvero strepitosa. Partiti con l'obiettivo della salvezza i ragazzi di mister Tiziano Veronica (foto) si sono resi protagonisti di un girone di ritorno col turbo che li ha portati dritti al terzo posto finale ed all'accesso dei playoff del girone tra l'altro vinti per poi arrivare poi quarti a quelli regionali. Stagione che potrebbe ancora regalare sorprese poiche' il Sarzana appare in pole position per quanto riguarda eventuale ripescaggio.



Le parole del tecnico Tiziano Veronica.



"Una stagione che definirei senza mezzi termini straordinaria - dichiara mister Veronica- perchè ricordiamo che siamo partiti con l'obiettivo della salvezza in quanto neopromossi. Abbiamo effettuato il giro di boa a metà stagione in posizione di centro classifica per poi fare un girone di ritorno davvero strepitoso in cui alla luce dei numeri saremmo stati primi da soli. Tutto quanto ci ha permesso di piazzarci interza posizione con conseguente passaggio ai playoff del nostro girone che abbiamo vinto. Una stagione da incorniciare, andata ben oltre ogni piu' rosea aspettativa. In piu - continua il tecnico rossonero- anche la soddisfazione di aver avuto al nostra difesa come migliore dell'intero girone. L'unico rammarico quello di aver disputato semifinale e finale playoff nell'arco di soli tre giorni e quando poi siamo passati alla fase regionale siamo arrivati un po' a corto di fiato e con diverse defezioni arrivando quarti in Liguria. Stiamo attendendo adesso i possibili ripescaggi in quanto primi in graduatoria ed in stand by per sapere se giocheremo di nuovo in Prima categoria o in Promozione. Credo - conclude Veronica- che la prossima settimana conosceremo il nostro futuro. "