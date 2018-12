Sarzana 1906, giornata storta a Follo

Complice anche un arbitraggio non all'altezza i rossoneri di mister Veronica cedono sul campo della capolista

In Prima ligure il Sarzana 1906 cade (1-0) sul terreno della capolista Follo. I rossoneri di mister Tiziano Veronica vengono battuti dalla prima della classe al termine di un match disputato non in modo brillantissimo da parte di Figlie' e compagni ma anche e soprattutto condizionato da una direzione di gara assai discutibile.



"Non abbiamo giocato una grandissima partita - dichiara mister Veronica- ma anche la direzione di gara non è stata all'altezza. Abbiamo subito il gol al 45' del primo tempo nell'unico tiro in porta effettuato dai nostri avversari. In precedenza due rigori netti non ci sono stati assegnati . Nella ripresa abbiamo provato a premere alla ricerca del pari e lo avevamo anche ottenuto quando il portiere avversario ha ributtato sul terreno di gioco un pallone che avea nettamente oltrepassato la linea di porta, sulla falsariga del gol di Muntari tanto per intenderci. Risultato quindi bugiardo e condizionato in maniera chiara dalla direzione di gara. Comunque andiamo avanti, la prestazione ed il carattere bene o male ci sono stati, non dobbiamo vincere il campionato ma dispurane uno tranquillo e questo resta l'obiettivo."