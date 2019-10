Sarzana 1906, esordio con pareggio

Prima Categoria - Il Sarzana 1906 di mister Tiziano Veronica ha debuttato nel torneo di Prima Categoria ligure pareggiando sul terreno del San Lazzaro Lunense per 2-2. Ottimo carattere dopo lo 0-2 subito in meno di dieci minuti di gioco con Ragonesi che con due gol ha raddrizzato di fatto una gara che sembrava compromessa.



Il commento di mister Tiziano Veronica.

"Per noi che non avevamo partecipato alla Coppa e con l'ultima amichevole disputata due settimane fa si è trattato di un inizio shock col match subito in salita per il vantaggio del San Lazzaro dopo solo un minuto ed addirittura sotto due a zero dopo sette minuti. Non ci siamo scomposti ed abbiamo continuato a giocare trovando l'1-2 a due dall'intervallo con un gran gol di Ragonesi che ci ha ridato morale per la ripresa. Ancora Ragonesi al novantesimo trovava poi la rete del pareggio. Buona reazione, buona tenuta atletica della squadra che ha corso per tutti i novanta minuti, c'è da rivedere qualcosa sui meccanismi tra i reparti in campo"



La formazione del Sarzana 1906: Cucurnia, Menchini, Cattabiani, Bartoli, Ragonesi, Musetti, Tonelli, Bosinco, Santella, Taddeucci, Figliè.A disp. Marchini, Cutolo, Venè, Orlandi, Mancuso, Biselli, Fedoryshyn, Manfredi, Giovannini. All. Veronica.



Per i rossoneri domenica prossima a Fossone (12.15) primo match "casalingo" contro Il Ricco' Le Rondini sconfitta in casa per 3-1 all'esordio dalla Caperanese.