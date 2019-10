Sarzana 1906, esordio casalingo contro il Ricco´

Prima Categoria - In Prima categoria ligure torna in campo il Sarzana 1906. Dopo il pareggio in extremis ottenuto nella gara d'esordio nel 2-2 in casa del San Lazzaro Lunense i rossoneri si preparano all'esordio casalingo di domenica sul terreno di Fossone (ore 12 15) contro il Ricco' Le Rondini.



Le parole di mister Tiziano Veronica (foto).



"Il Ricco' Le Rondini è una squadra che, al contrario nostro, ha già disputato il girone di Coppa, Squadra molto esperta che da molti anni partecipa al campionato di Prima Categoria e l'ossatura, a parte qualche arrivo, è sempre la stessa da parecchi anni a questa parte. Si tratta di un avversario molto fisico ed esperto. E' chiaro che non sarà una gara semplice. Noi ci siamo comunque preparati bene durante la settimana cercando di correggere gli errori difensivi commessi domenica scorsa. Purtroppo dovremo fare a meno per problemi fisici di Manfredi, elemento molto importante. Per il resto siamo a posto ed andiamo ad affrontare l'appuntamento con fiducia nei nostri mezzi."