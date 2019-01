Mister Veronica : "Una grandissima prestazione su un campo difficilissimo"

Prima Categoria -

In Prima categoria ligure il Sarzana 1906 corsaro a Ricco' del Golfo. I rossoneri di mister Veronica passano per 3-2 sul terreno del Ricco' Le Rondini continuando la salita in classifica generale. Di Pieruzzini, Rossetti e Ragonesi le reti della vittoria.



Il commento di mister Tiziano Veronica (foto)



"Una grandissima vittoria- dichiara mister Veronica- su un campo difficile e molto piccolo nelle dimensioni come quello di Ricco' del Golfo con i padroni di casa abituati a giocarvi sfruttando in particolar modo le palle inattive, Abbiamo sofferto un po' all'inizio con Cucurnia molto bravo a sventare due pericoli Successivamente siamo riusciti a sbloccare con Pieruzzini ed in apertura di ripresa a raddoppiare con un pallonetto di Rossetti. Partita che apparentemente sembrava chiusa ma che invece si è riaperta col loro gol del'1-2, Siamo stati bravi a non disunirci ed abbiamo trovato il tris su rigore con Ragonesi che poi è stato espulso ed abbiamo giocato in dieci i minuti finali dove in pieno recupero il Ricco' realizzava la seconda rete . Abbiamo comunque tenuto bene i loro assalti finali e siamo riusciti a portar via una vittoria preziosissima su un campo davvero ostico. Sono molto contento di quanto i miei ragazzi hanno saputo fare quest'oggi."