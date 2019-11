Prima Categoria - In Prima categoria ligure il Sarzana 1906 cerca di riscattarsi dal ko nel derby del Luperi di domenica scorsa contro la Tarros che si è imposta per due a zero.

I rossoneri di mister Tiziano Veronica in settimana si sono allenati ad alto ritmo cercando di capire gli errori commessi sette giorni fa e cercano di tornare ai tre punti nell' imminente prossimo turno. Domani mattina alle ore 11.15 sul sintetico del Duilio Boni di Fossone il Sarzana ospita i cugini del Borgo Foce Magra. Una gara che si preannuncia molto interessante con le due formazioni attualmente appaiate in classifica a cinque punti. Borgo Foce Magra che nel turno scorso è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Marolacquasanta.



Arbitro del match di Fossone sarà il signor Luca Ugolini della sezione Aia di La Spezia