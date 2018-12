Sarzana 1906, bilancio positivo

Mister Veronica è soddisfatto. "La speranza è, avendo recuperato qualche giocatore, di poter riuscire a conquistare piu' punti rispetto all'andata e raggiungere una tranquilla salvezza"

Prima Categoria -

In prima categoria ligure il Sarzana 1906 si gode le meritate vacanze. I rossoneri di mister Tiziano Veronica (foto) hanno messo in cassaforte fino ad oggi diciassette punti con ancora una giornata al giro di boa.



Mister Veronica è soddisfatto di come stanno andando le cose.



"Una stagione partita in modo lento- dichiara il tecnico rossonero- con parecchi giocatori convalescenti da infortuni ed altri addirittura fermi per una stagione. Tutte condizioni che non mi hanno permesso di poter svolgere nel migliore dei modi la preparazione estiva. Tutto cio' ha contribuito all'inizio ad una prima parte di campionato di grande difficoltà e squadra costretta a navigare nella zona di fondo classifica. Vi è poi stata finalmente una crescita nonostante , occorre rimarcarlo, il salto di categoria non indifferente per certi elementi della rosa.



Ritengo- continua Veronica- il bilancio attuale positivo dopo diciassette punti fatti con ancora una giornata al giro di boa e pur giocando con l'identica difesa dello scorso anno in Seconda siamo la terza meno bucata di questo torneo e questo è un motivo d'orgoglio. Nelle ultime cinque partite abbiamo raccolto tre vittorie, un pareggio contro il Levanto e l'assurda sconfitta di Follo complice l'arbitraggio.



Nel girone di ritorno- conclude il mister sarzanello- la speranza è, avendo recuperato qualche giocatore, di poter riuscire a conquistare piu' punti rispetto all'andata e di conseguenza di raggiungere una tranquilla salvezza contando anche sulle buone prestazioni fatte vedere soprattutto in trasferta."