Santella lancia il Sarzana 1906

In Prima ligure un gol in zona Cesarini dell'attaccante rossonero regala a mister Veronica tre punti al platino

Prima Categoria - Con una rete di bomber Giovanni Santella il Sarzana conquista una preziosissima vittoria in casa contro il Moneglia nel campionato di Prima Categoria e risale i gradini della classifica. Il commento di mister Tiziano Veronica a fine gara. “Vittoria sofferta ma meritata – dichiara il tecnico rossonero- contro una squadra molto ben organizzata che aveva tre punti in piu' di noi in classifica. Siamo riusciti a passare solo nel finale ma abbiamo fallito per imprecisione in alcune occasioni anche nel primo tempo . Una buona prestazione anche se con alcuni errori che non ci hanno permesso di giocare piu' in tranquillità. Stiamo attraversando un buon momento di forma come dimostra il terzo risultato utile consecutivo. Santella si sta rivelando davvero prezioso col suo terzo gol in quattro gare. Quello che ci è un po' mancato ad inizio campionato. Adesso – conclude il tecnico sarzanese- una settimana di allenamenti per prepararci al meglio al prossimo impegno ovvero la trasferta in casa del Follo che ha conquistato la vetta del campionato. Partita impegnativa ma andremo la' a giocarcela , come sempre.”



Questa la formazione del Sarzana 1906 vittoriosa sul Moneglia.

SARZANA 1906: Cucurnia, Bartoli, Pasquali, Tonelli, Biagioni, Isoppo, Rossetti, Taddeucci, Santella, Bosinco, Figlie'.A disp Corvi, Biselli, Ligeri, Orlandi, Sow, Capitani, Pieruzzini, Cucurnia. All. Veronica