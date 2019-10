San Lazzaro Lunense, obiettivo salvezza

Prima Categoria - In Prima ligure è iniziato con un pareggio interno per 2-2 con il Sarzana 1906 il campionato del San Lazzaro Lunense. Rammarico soprattutto per il rapidissimo doppio vantaggio che aveva fatto sperare nei tre punti prima della rimonta rossonera.



Le parole di mister Biavati.



"L'inizio del campionato e' un po' tardivo ma a noi, che siamo una squadra nuova, per quasi tutta la totalita' ( solo quattro giocatori dell'anno scorso ) e soprattutto che ha abbassato di molto l'eta' media della rosa, e' servito per fare cinque partite in coppa che ci hanno fatto fare molta esperienza e per amalgamare la squadra.

Di lavoro ne abbiamo da fare ancora molto ma intanto ci prepariamo a questo campionato con più consapevolezza dei nostri mezzi. L'obbiettivo e' il solito .. salvarci il prima possibile. Il campionato si e' alzato di livello tantissimo, più difficile dell'anno scorso e pertanto salvarci sara' ancora più arduo ma i ragazzi si stanno allenando nella maniera giusta e sono convinto che ci giocheremo le nostre carte fino in fondo.

Favorite alla vittoria finale direi Follo, Casarsa, Caperanese, e Tarros in primis ma poi sono competitive anche Sarzana, Beverino, Marola.

Concludo con un grazie ai miei collaboratori Tenerani , Serafini e Puglione che mi stanno dando una grossa mano in campo e alla società che con grossi sforzi ci ha dato una rosa in grado di raggiungere l'obiettivo"



