Salvezza Don Bosco Fossone, Lazzini: `I giovani sono scatole vuote che un allenatore ha il dovere di riempire`

I punti di forza di questo Fossone? "Gioco, gruppo e valorizzazione dei giovani"

Prima Categoria - E' arrivato a Fossone a gennaio, in sostituzione di mister Volpi, e ha preso in mano una rosa falcidiata dagli infortuni che aveva appena perso pedine importanti, come il portiere Babbini e il centrocampista Tonazzini. Cosi mister Gianluca Lazzini si è trovato a dirigere una squadra in netto calo, con un relativo susseguirsi di risultati negativi, pochi ragazzi al campo e morale sempre più basso. Costretto a fare esordire parecchi under della Juniores e a rimettere in gioco ragazzi fermi da anni, come il difensore Fusco, il centrocampista Mussi e il portiere Biagi, ha visto la sua squadra perdere, settimana dopo settimana, posizioni nella graduatoria, fino a ritrovarsi negli ultimi due mesi invischiato in zona play out, senza più uscirne. Nelle ultime domeniche però la squadra ha cominciato a girare, i giovanissimi esordienti fuoriquota hanno preso sicurezza e i nuovi arrivati hanno trovato convinzione: così si sono rivisti i risultati positivi, che non hanno fatto uscire la squadra dalla zona rossa, ma hanno dato il morale giusto per affrontare la gara secca dentro/fuori. Come sappiamo l'epilogo è stata la salvezza a scapito del Romagnano nella finale play out di domenica scorsa.



Di seguito le parole del tecnico Gianluca Lazzini intervistato dalla nostra redazione:



Mister cosa hai da dire su questa importante salvezza avvenuta contro il Romagnano?

Siamo molto soddisfatti della vittoria e di questa sofferta salvezza. Sapevamo che contro il Romagnano sarebbe stata molto dura, loro hanno giocatori importanti e di esperienza e nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica. Poi nella ripresa l'entrata di Mussi ha spaccato la partita e loro sono un po calati, così siamo riusciti ad andare in vantaggio con Fusco e poi a raddoppiare con Mussi. Personalmente sono dispiaciuto di aver giocato contro il Romagnano, perché adesso una altra squadra di Massa è scesa di categoria".



Come è andata questa difficile seconda parte di stagione della tua gestione?

"Quando sono arrivato la squadra era a pezzi. Erano partite pedine importanti e avevamo moltissimi giocatori chiave infortunati. Mi sono spesso trovato al campo con pochissimi giocatori e si temeva il peggio. Ma poi piano piano siamo cresciuti, abbiamo inserito in squadra i miei due uomini di fiducia Fusco e Mussi, che ringrazio personalmente, che poi non a caso sono stati proprio i due marcatori della finale, e abbiamo fatto esordire molti fuori quota che hanno fatto molto bene. Abbiamo fatto giocare ed esordire moltissimi 1999 e 2000 che partita dopo partita sono diventati giocatori su cui poter fare affidamento, per citarne alcuni Granai, Carmagnola, Del Bianco, Fabiani, Borghetti, Baciu, Mallegni".



Quindi i fuori quota sono stata l'arma in più?

"I giovani sono scatole vuote che un allenatore ha il dovere di riempire e quando riesci a farlo e li vedi crescere ti da doppia soddisfazione".



Quali sono stati i punti di forza per questa salvezza?

"Sicuramente il buon gioco, il gruppo e la valorizzazione dei giovani".



Come ti sei trovato con la società giallorossoblu?

"Devo dire molto bene. Mi hanno sempre lasciato lavorare senza pressioni, dandomi grande fiducia anche quando i risultati erano negativi e per questo li ringrazio".



Il prossimo anno ti rivedremo a Fossone?

Adesso godiamoci questa salvezza e poi valuteremo sul da farsi. La mia prima parola è stata data al Don Bosco Fossone e quindi se ci saranno le condizioni sarò contento di rimanere...