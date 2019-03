River Pieve-Serricciolo, Bertacchini: “Partita decisiva ma non è l’ultima”

Il tecnico come sempre è sincero: “ Ho notato nei ragazzi un po' di tensione ma credo sia normale”

Prima Categoria - Tutto pronto per “La Partita” di Prima Categoria. Domenica 24 marzo (ore 15,00) presso lo Stadio Comunale "A. Nardini" di Castelnuovo Garfagnana la capolista del River Pieve affronterà la seconda classificata Serricciolo, staccata di soli 2 punti. Grande concentrazione nelle sedute di allenamento tenutesi questa settimana all’Arcinaso sotto le attente direttive di mister Bertacchini.



Di seguito le sue parole:



Mister ci siamo, domenica sul campo del River Pieve per giocarvi tutto. Come si è allenata la squadra prima del big match? ”Sinceramente ho notato nei ragazzi un po' di tensione ma credo sia normale, anche perché tanti di loro non sono abituati a giocarsi un campionato soprattutto anche per motivi anagrafici, non dimentichiamoci che i nostri fuoriquota sono del 2000 e 2001 e molti giocatori in squadra sono classe 1995 e 1996. Sicuramente e' una partita decisiva per il campionato, ma a me piace ricordare molto spesso a tutti che dopo ci saranno altre quattro partite altrettanto decisive e soprattutto difficili”.



Cosa ti aspetti dal River di Micchi? Giocheranno accorti per il pari o vorranno vincerla? ”Il River e' una corazzata costruita per vincere, composta da giocatori esperti ed un allenatore navigato, pertanto vorranno chiudere il discorso campionato in casa loro”.



Cosa dirai ai tuoi ragazzi prima di entrare in campo? ”Parliamoci chiaro, nessuno si aspettava che a cinque giornate dal termine fossimo stati a 50 punti con la possibilita' di giocarci un campionato. Questo dimostra che e' stato fatto un lavoro eccezionale dal gruppo Serricciolo. Detto questo pero', i ragazzi devono imparare e capire che questo deve essere un punto di partenza, perche' con la mentalita' del "abbiamo fatto anche troppo" non si vince niente perché e' una mentalita' da mediocri”.



Infortunati o squalifiche? ”Purtroppo abbiamo due assenze pesanti. Lisi, fuoriquota 1997 che ne avra' per tutta la stagione, e Tonelli Giacomo, il capitano, credo che la sua assenza si commenti da sola”.