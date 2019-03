River Pieve–Serricciolo 2-1, Micchi mette le mani sul titolo

Dallo scontro diretto di Castelnuovo Garfagnana i "galletti" tornano con un pungo di mosche e un distacco dai biancorossi di 5 punti

Prima Categoria - RIVER PIEVE: Papeschi, Giannotti (42'st Cristea), Angeli, Byaze, Tolaini, Turri, Satti (35'st Francesconi), Catalini (1'st Vitelli), Haoudi, Di Salvatore (24'st Vignale), Maggi. A disp.: Micchi M., Condè, Micchi L. All.: Cipollini

SERRICCIOLO: Santini, Sartini, Jovanovitch (24'st Carnaccioli), Perini (1'st Del Freo), Manenti, Mameli Mencatelli, Shqypi, Iardella (28'st Marchionna), Bertolla, Tavoni. A dip.: Scolari, Giovanucci, Tonelli. All.: Bertacchini

RETI: 30'pt Di Salvatore, 20'st Haoudi, 44'st Mencatelli

NOTE: Ammoniti Satti, Angeli, Tolaini, Shqipy, Mameli



CASTELNUOVO GARFAGNANA- Non ce l'ha fatta il Serricciolo di mister Bertacchini. Dallo scontro diretto di Castelnuovo Garfagnana i "galletti" tornano con un pungo di mosche e un distacco dai biancorossi di 5 punti. Ci sono ancora ancora 4 le gare al termine del campionato e il calcio insegna che può ancora succedere di tutto, quindi vietato mollare, a partire dalla prossima domenica quando all'Arcinaso salirà il Forte Dei Marmi.



Nel big match di oggi il River passa in vantaggio al 30 con una millimetrica punizione di Di Salvatore. Il raddoppio arriva al 65': da un cross dalla destra il numero 9 Haoudi tutto solo appoggia in rete e mette in cassa forte il risultato. A nulla serve il gol di Mencatelli a un minuto dalla fine, i ragazzi di Edoardo Micchi vincono la sfida dell'anno e mettono una seria ipoteca sul titolo.



Nella foto: i marcatori del River di oggi, Di Salvatore e Haoudi (10 gol a testa per loro).