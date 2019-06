Quattro nuove pedine per il Serricciolo

Prima Categoria - In attesa di sapere in che categoria sarà nella stagione 2019/2020, se in Prima o Promozione, il Serricciolo non sta con le mani in mano. Infatti dopo l’inserimento nell’organigramma societario del “guru” Pietro Rizzi, esperto direttore che ha fatto la storia della Pontremolese, negli ultimi giorni ha iniziato a ufficializzare i primi importanti acquisti.



Vestiranno infatti al maglia gialloblu gli attaccanti Leonardo Cantoni e Matteo De Negri, rispettivamente provenienti da Torrelaghese e Filvilla, l’esperto difensore ex Monti Alessandro Schiavone e nelle ultime ore l’importante portiere Alessio Gavellotti (foto), ventunenne che ha già vestito maglie prestigiose come Carrarese, Lavagnese, Sanremese e da ultimo Fezzanese in Serie D. La società adesso è in cerca di un altro portiere, in quanto Santini smette e Scolari dovrebbe rientrare alla Carrarese, e di un centrocampista fuoriquota che potrebbe essere Luca Pasqualetti, classe ‘99 che ha svolto le giovanili nella Carrarese ed è tentato dalle lusinghe di Rizzi.



Per quanto riguarda il mercato in uscita non mancano partenze importanti. Non faranno parte della rosa il terzino Daniele Sartini e forte attaccante Marco Iardella, così come i centrocampisti Mattia Marchionna e Del Freo. Alcuni di loro potrebbero seguire l’ex direttore sportivo Matteo Taricco, dato per ufficiale nella dirigenza della Tarros Sarzanese, squadra di Prima Categoria ligure.