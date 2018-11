Prima ligure, un buon punto per il Sarzana 1906

I rossoneri di mister Veronica impattano in casa con la vicecapolista Levanto

Prima Categoria - Pareggio interno per il Sarzana 1906 in Prima categoria ligure. La squadra di mister Tiziano Veronica tenta di avere la meglio sulla vicecapolista Levanto ma alla fine i rossoneri si devono accontentare di un punto che comunque muove la classifica del girone D di Prima categoria ligure.



“Uno zero a zero- commenta mister Veronica- contro una delle squadre piu' forti che abbiamo incontrato fino ad ora. Nel primo tempo abbiamo provato a sfondare con alcune azioni di Santella e Figliè senza pero' riuscirvi. Nella ripresa partita sostanzialmente equilibrata e nel finale meglio loro con un'occasione sulla quale Cucurnia (foto) ha compiuto un doppio miracolo. Tutto sommato un buon pareggio contro un'ottima squadra ed un passetto avanti in classifica.”



La formazione rossonera che ha pareggiato a reti inviolate con il Levanto.

SARZANA 1906:Cucurnia, Bartoli, Isoppo, Tonelli, Biagioni, Taddeucci, Rossetti, Bianchi, Santella, Bosinco, Figliè. A disp. Corvi, Sow, Ligeri, Pieruzzini, Cucurnia, Capitani, Pasquali. All. Veronica.



Un punto che fa arrivare i rossoneri a quota otto, una lunghezza sopra la linea playout. Domenica trasferta sul terreno del “Ferrara” di Ameglia in casa del Borgo Foce Magra



I risultati della VIII giornata

Marolacquasanta - Antica Luni 2 - 0

Rebocco - Follo San Martino 2 - 1

Pegazzano - Borgo Foce Magra A.F. 0 - 1

Sarzana 1906 - Levanto Calcio 0 - 0

Riccò Le Rondini - Ceparana 2 - 0

Sporting Club Aurora - Moneglia 2 - 1

Tarros Sarzanese - San Lazzaro Lunense 0 - 1



La classifica. z

Pegazzano 19, Levanto 18, Follo San Martino 17, Borgo Foce Magra 14, Rebocco 13, Sporting Aurora 11, Ricco' 11, Moneglia 11, San Lazzaro 10, Sarzana 8, Antica Luni 7, Marolacquasanta 6, Tarros 4, Ceparana 0.