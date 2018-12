Prima ligure, tutto facile per il Sarzana 1906

I rossoneri di mister Veronica non hanno problemi con il Ceparana battuto 6-0

Prima Categoria -

Tutto facile in Prima ligure per il Sarzana 1906. I rossoneri di mister Veronica si sbarazzano facilmente del fanalino di coda Ceparana imponendosi con un tennistico sei a zero. Con questi tre punti il Sarzana risale la china e sale a quota 17 punti.



Il commento di mister Tiziano Veronica. "Una larga vittoria contro un avversario in grande difficoltà anche organizzativa in quanto si è presentato con soli dieci effettivi. Partita quindi che puo' dire ben poco se non rimarcare che comunque stiamo attraversando un buon stato di forma, rispetto a qualche settimana fa la squadra è cresciuta. nelle ultime cinque partite tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta, quella in casa del Follo condizionata in maniere evidente dall'arbitraggio. Adesso affrontiamo la sosta natalizia per ricaricare le pile e ripartire poi a gennaio con carattere e determinazione come in queste ultime uscite."



La formazione vittoriosa col Ceparana.

SARZANA 1906: Cucurnia A, Bartoli, Sow, Tonelli, Biagioni, Isoppo, Rossetti, Taddeucci, Santella, Bosinco, Figliè. A disp. Corvi, Pasquali, Ligeri, Orlandi, Pieruzzini, Capitani, Ragonesi, Cucurnia F. All. Veronica.

RETI: Rossetti (2), Santella,Biagioni, Figlie' Pieruzzini,



Sarzana 1906 che tornerà in campo esattamente domenica 13 gennaio 2019 con il derby in casa dell'Antica Luni