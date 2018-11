Prima ligure, tre punti per l´Antica Luni

I "gladiatori" giallazzurri superano per 3-2 il Ceparana

Prima Categoria - Torna a sorridere l'Antica Luni nel campionato di Prima Categoria ligure. I “gladiatori” del Pres Mattia Casani portano a casa i tre punti soffrendo ma battendo in casa per 3-2 il fanalino di coda Ceparana e collezionando di fatto la seconda vittoria stagionale e iniziano la risalita di una classifica che si stava facendo preoccupante. Avvio super. Due gol nei primi due minuti. In vantaggio gli ospiti dopo sessanta secondi poi Viaggi pareggia al 2'. Un rigore di Spagnoli al 26' porta i giallazzurri sul 2-1. Il Ceparana pareggia nella ripresa ma al 75' Buffoni regala i tre punti.



I risultati della IX giornata di Prima ligure Girone D

Borgo Foce Magra A.F. - Sporting Club Aurora 3 - 2

San Lazzaro Lunense - Sarzana 1906 3 - 2

Pegazzano - Rebocco 2 - 2

Antica Luni - Ceparana 3 - 2

Follo San Martino - Riccò Le Rondini 4 - 4

Levanto Calcio - Marolacquasanta 4 - 1

Moneglia - Tarros Sarzanese 2 - 0



La classifica

Pegazzano 19, Levanto 17, Follo San Martino 14, Rebocco 10, Borgo Foce Magra 10, Moneglia 8, Sporting Club Aurora 8, Antica Luni 7, Sarzana 7, Riccò Le Rondini 7, San Lazzaro Lunense 7, Tarros Sarzanese 4, Marolacquasanta 3, Ceparana 0.



Mercoledi sera intanto l'Antica Luni tornerà in campo per la gara di recupero della V giornata, turno che la vedrà scendere alle ore 21 sul terreno di gioco del "Cevenini" di Deiva Marina ospite del Moneglia.