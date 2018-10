Prima Ligure, terza giornata d´andata

Il Sarzana 1906 ospita il Marolacquasanta mentre l'Antica Luni di scena a Follo

Prima Categoria - Un nuovo turno di campionato per quanto riguarda la Prima Categoria Ligure.

Due match importanti sia per il Sarzana 1906 di Tiziano Veronica che per l'Antica Luni di mister Duranti.



I rossoneri di Sarzana saranno impegnati domani mattina alle 10.30 sul terreno di gioco del “Gaggio” di Ortonovo per ospitare la formazione del Marolacquasanta. Sarzana reduce dal blitz nel derby del Luperi con la Tarros. Sarzana-Marolascquasanta sarà diretta dal signor Koralalage della sezione di Genova.



Gara in trasferta invece per l'Antica Luni. I ragazzi del Pres Mattia Casani , che domenica scorsa hanno pareggiato a reti inviolate in casa con il Borgo Foce Magra saranno infatti di scena sul campo di Follo in casa del Folla San Martino. Fischio d'inizio alle 15.30. Arbitrerà il match il signor Pettirossi della sezione di Genova.