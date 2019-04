Prima ligure, Tarros e Sarzana 1906 protagoniste

Le due cugine vanno alla pausa pasquale a pari punti in piena zona playoff

La prima categoria ligure alla pausa pasquale prima di affrontare le ultime due decisive giornate della regula season che decideranno le squadre che parteciperanno a playoff e playout. Per quanto concerne le zone alte da registrare l'ottimo campionato delle due cugine di Sarzana con Tarros e Sarzana 1906 appaiate a quota 41 punti in piena zona playoff. Calendario piu' facile almeno sulla carta quello del Sarzana 1906 di mister Tiziano Veronica (foto) che domenica 28 aprile affronterà in trasferta il fanalino di coda Ceparana per poi ospitare al Gaggio l'Antica Luni attualmente penultima della classe. Da parte sua la Tarros Sarzanese se la vedrà in casa col Rebocco in corsa per i playoff e poi in trasferta sul campo dello Sporting Aurora.



Questa la situazione di classifica della Prima categoria ligure girone D alla pausa pasquale.

Follo San Martino 46, Levanto 46, Pegazzano 43, Sarzana 1906 41, Tarros Sarzanese 41, Borgo Fce Magra 40, Rebocco 38, Ricco' Le Rondini 38, Sporting Club Aurora 33, San Lazzaro Lunense 28, Moneglia 27, Marolacquasanta 26, Antica Luni 17, Ceparana 1.



il programma della XXVesima giornata di domenica penultima della regular season (28 aprile).

Antica Luni-Pegazzano Calcio, Ceparana-Sarzana 1906, Follo San Martino-Levento, Moneglia-Borgo FoceMagra, Ricco' Le Rondini-Sporting Club Aurora, San Lazzaro Lunense-Marolacquasanta, Tarros Sarzanese-Rebocco.



