Prima ligure, Sarzana è rossonera

La squadra di mister Tiziano Veronica fa suo il derby cittadino con la Tarros. A segno Pieruzzini e Figliè.

Prima Categoria -

Vittoria "all'inglese" per il Sarzana 1906 che si impone per due a zero sui cugini della Tarros prendendosi di fatto la supremazia cittadina anche per quanto la classifica. I gol che hanno deciso la stracittadina , entrambi nella ripresa, sono stati messi a segno da parte di Pieruzzini e Figliè.



Mister Tiziano Veronica (foto) è soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti.



"Grande prestazione di tutto il gruppo. Abbiamo superato un avversario che veniva da sei vittorie consecutive e ci siamo riusciti pur giocando senza quattro titolari ed altri alleatisi solo il venerdi antecedente la gara. nonostante cio' i ragazzi hanno sfoderato una prestazione da complimenti. rimo tempo doove la Tarros ha avuto piu' possesso palla e noi piu' contenimento . nella ripresa siamo stati beavi ad alzare il ritmo riuscendo a segnare con Pieruzzini ben lanciato da Taddeucci. Abbiamo poi retto bene la reazione avversaria per poi raddoppiare nel finale con un colpo di testa di Figliè. Vittoria preziosissima che ci fa stare molto piu' trabquilli riguardo alla classifica."





Risultati XV giornata I Categoria Girone D



Rebocco - Riccò Le Rondini 5 - 3 (10° e 87° Gaeta, 32° Mendoza, 43° Tedesco, 45° e 67° Iaione D., 71° Balsano, 90° Di Muri)

Pegazzano - Ceparana 4 - 0 (2 Romeo, Diamanti, Peroni)

Sarzana 1906 - Tarros Sarzanese 2 - 0 (62° Pieruzzini 85° Figlié)

Sporting Club Aurora - Marolacquasanta 3 - 0 (29° e 92° Paoletti 37° Pareto)

Borgo Foce Magra A.F. - Antica Luni 3 - 1 (10° Piazza, 21° [Rig.] Valletta, 67° Bindi, 95° [Rig.] Fiorini)

Follo San Martino - San Lazzaro Lunense 2 - 1 (10° Pezzetti, 19° e 57° Bariti)

Levanto Calcio - Moneglia 1 - 0 (68° Barletta)



Classifica. 33 Follo San Martino, 31 Pegazzano, 28 Borgo Foce Magra A.F., 28 Levanto Calcio, 26 Rebocco, 24 Sarzana 1906, 24 Sporting Club Aurora, 22 Tarros Sarzanese,, 20 San Lazzaro Lunense, 18 Moneglia, 17 Riccò Le Rondini, 13 Marolacquasanta, 9 Antica Luni, 0 Ceparana