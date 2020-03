Prima ligure, rimonta super per il Borgo Foce Magra

Prima Categoria - Domenica primo marzo, causa Coronavirus, non si è giocato il campionato di Prima Categoria Ligure. Probabilmente il torneo ripartirà il prossimo week end con la diciannovesima giornata. A dominare la graduatoria la corazzata Follo San Martino dei massesi Berti, Fusco, Sartini, Alberti e Della Pina che, forte di un centro sportivo favoloso, guida con 40 punti e quattro di vantaggio sulla seconda Tarros Sarzanese.



Nella colonna destra della classifica in grande ripresa un'altra squadra farcita di massesi, il Borgo Foce Magra, attualmente quintultima con 19 punti che vede la salvezza a una solo lunghezza (Beverino 20pt). La squadra di mister Putti sta compiento un'impresa, basti pensare che a dicembre era penultima con 6 punti. Poi col mercato di riparazione il lungimirante ds Menconi (foto) ha portato in dote l'esperto attaccante Gasparotti e subito dopo il difensore top Della Maggiora, oltre al forte centrocampista Davide Tazzini. I tre hanno dato esperienza e solidità a una rosa già buona e si sono aggiunti agli altri due massesi di qualità Foresti e bomber Goldoni. Inoltre a febbraio è stato inserito l'altro attaccante apuano Federico Battaglia che reduce da un brutto infortunio sta recuperando e sarà pronto per il rush finale.



Risultato in 8 partite 4 pareggi 3 vittorie e 1 sola sconfitta due settimane fa proprio con la capolista Follo. La squadra adesso oltre ai risultati positivi sta girando bene, merito anche del Putti che ha saputo trasmettere i propri principi di gioco ai nuovi arrivati e in pochi giorni creare l'alchimia giusta con vecchi e giovani di buona prospettiva.