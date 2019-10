Prima ligure, la Tarros sorride in extremis

Prima Categoria -

Con un gol di Barattini in pieno recupero la Tarros Sarzanese conquista la vittoria casalinga contro l'Arcola Garibaldina. Primi tre punti stagionali che danno morale per il prosieguo del torneo.



Il commento del Team Manager rossonero Luca Bardini.



"Direi che sono contento oltre che per il risultato anche per la mentalità della squadra che nonostante la sfortuna ha continuato a spingere fino al 90 trovando il meritato gol. Sapevamo che non era facile, l'Arcola è una buona squadra messa bene in campo da un bravo allenatore come Pedretti. Bene inoltre i nostri giovani 2001. Sono loro il futuro."



I risultati della prima giornata di Prima Ligure girone D



Tarros Sarzanese-Arcola Garibaldina 1-0

Marolacquasanta-Beverino 1-2

Castelnovese-Borgo Foce Magra 2-2

San Lazzaro Lunense-Sarzana 2-2

Casarza Ligure-Pegazzano 3-0

Ricco' Le Rondini-Caperanese 1-3

Sporting Aurora-Follo San Martino 1-1



La classifica



Casarza 3, Caperanese 3, Beverino 3, Tarros Sarzanese 3, Castelnovese 1, San Lazzaro 1, Sarzana 1, Follo San Martino 1, Sp Aurora 1, Marolacquasanta 0, Arcola 0, Ricco' Le Rondini 0, Pegazzano 0.