Prima Categoria -

In Prima Categoria ligure dopo la vittoria all'esordio contro l'Arcola Garibaldina per la Tarros Sarzanese è arrivato domenica scorsa un pareggio esterno sul terreno della Ferrara contro il BorgoFoce Magra. Un 1-1 finale al termine di una gara molto ben giocata da entrambe le compagini. Adesso er la Tarros sono quattro i punti nel girone D del campionato di Prima categoria ligure. Domenica prossima 27 ottobre i rossoneri sono chiamati ad una prova casalinga contro il Follo San Martino anch'esso a quattro punti in graduatoria.



Le parole del Team Manager rossonero Luca Bardini.



"Giocare a Ameglia è difficile per tutti. Abbiamo provato a fare la partita ma abbiamo affrontato un avversario coriaceo che ci ha fatto una bella partita. Il pareggio è stato giustissimo. Per quanto riguarda il prossimo match che ci attende posso dire che andremo ad affrontare una grande squadra con grandissimi giocatori come Sartini e Lombardini che ho avuto l' onore di averli nelle mie squadre. Cercheremo tuttavia di vendere cara la pelle e di fare una bella partita davanti al nostro pubblico di casa"