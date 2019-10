Prima ligure, la seconda giornata

Giornata storta per il Sarzana 1906 e per il San Lazzaro Lunense. Pareggia la Tarros a Fiumaretta

Prima Categoria -

Giornata non troppo felice quella appena conclusa per le squadre di Sarzana nel campionato di Prima categoria ligure girone D.



Il Sarzana 1906 di mister Veronica cade in casa con il Ricco' Le Rondini che passa per uno a zero. Ko anche il San lazzaro Lunense di mister Biavati che vien battuto 2-1 sul campo del Follo San Martino. Infine alla Ferrara la Tarros pareggia per uno ad uno col Borgo Foce Magra.



Risultati e marcatori II giornata - I Categoria Girone D



Arcola Garibaldina - Sporting Club Aurora 0 - 3 (34° e 69° Bacigalupo, 67° Ravettino)

Pegazzano - Marolacquasanta 0 - 1 (45° Marchi)

Sarzana 1906 - Riccò Le Rondini 0 - 1 (38° Tedesco)

Caperanese - Casarza Ligure 1 - 2 (20° e 60° Bonelli, 49° Cesaretti)

Follo San Martino - San Lazzaro Lunense 3 - 1 (5° Berti 38° Della Pina 70° Franchini 75° Valletta)

Intercomunale Beverino - Castelnovese 1 - 3 (48° Ferdeghini 50° Figaia 60° Bettanin 72° Morina)

Borgo Foce Magra A.F. - Tarros Sarzanese 1 - 1 (20° Ferrarini, 39° Koleci)



Classifica: 6 Casarza Ligure, 4 Follo San Martino, 4 Castelnovese, 4 Tarros Sarzanese, 4 Sporting Club Aurora, 3 Caperanese, 3 Intercomunale Beverino, 3 Marolacquasanta, 3 Riccò Le Rondini, 2 Borgo Foce Magra A.F., 1 San Lazzaro Lunense, 1 Sarzana 1906, 0 Arcola Garibaldina, 0 Pegazzano.



[Fonte calciospezzino]