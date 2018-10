Prima ligure, il Sarzana 1906 corsaro al Luperi

Prima vittoria per i rossoblu di mister Veronica

Prima Categoria - Al “Miro Luperi” passa il Sarzana 1906. La formazione di mister Tiziano Veronica fa suo il derby con la Tarros superando i cugini col punteggio di due a zero grazie alle realizzazioni da parte di Rossetti su calcio di rigore e di Figliè pochi minuti piu' tardi. Nella ripresa grazie alla difesa perfetta ed al portiere Andrea Cucurnia (foto) sempre molto attento.



Le parole del tecnico rossonero Tiziano Veronica

“Abbiamo giocato una buona gara – dichiara il mister del Sarzana- partendo subito con carattere e riuscendo ad andare in rete dopo una decina di minuti grazie ad un calcio di rigore decretato per fallo su Figliè e realizzato da Rossetti. Dopo aver raggiunto il vantaggio siamo stati bravi a continuare ad attaccare riuscendo a raddoppiare con Figliè ed a mettere la gara sulla strada giusta. Nella ripresa l'espulsione di un giocatore avversario ci ha permesso di giocare con meno pressione anche se abbiamo corso qualche pericolo senza pero' subire reti grazie a difesa ed al nostro portiere sempre molto attenti. Tre punti importantissimi per morale e classifica”



I risultati della seconda giornata di Prima Categoria ligure.

Ceparana – Pegazzano 1 - 3 (Monticelli, R. Russo, Cattabiani, Di Grottole)

San Lazzaro Lunense – Follo San Martino 1 - 2 (Lombardi, Bariti, Nunez Gomez)

Antica Luni – Borgo Foce Magra Ameglia 0 - 0

Marolacquasanta – Sporting C. Aurora 1 - 2 ( Ravettino (2), Lubrano)

Moneglia – Levanto Calcio 0 - 1 ( Righetti)

Riccò Le Rondini – Rebocco 1 - 1 (Ferrari, Fusetti)

Tarros Sarzanese – Sarzana Calcio 0 - 2 (Rossetti , Figliè )



La classifica dopo due giornate.

Levanto, Pegazzano, Sporting Club Aurora, Follo San Martino 6, Borgo Foce Magra, Ricco' Le Rondini 4, Sarzana 3, Rebocco 2, Antica Luni, Marolacquasanta 1, San Lazzaro Lunense, Moneglia, Ceparana, Tarros 0



Il prossimo turno.

Borgo Foce Magra-Tarros, Follo San Martino-Antica Luni, Levanto-Ceparana, Pegazzano-Ricco' Le Rondini, Rebocco-Sporting Aurora, San Lazzaro Lunense-Moneglia, Sarzana 1906-Marolacquasanta.