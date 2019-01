Prima Ligure, attesa per il derby del `Gaggio`

Domenica di fronte Antica Luni e Sarzana 1906

Prima Categoria - Il campionato di Prima Categoria ligure torna in campo dopo la sosta natalizia e domenica prossima 13 gennaio il calendario propone, per l'ultimo turno del girone di andata, tra le alttre gare, un interessante derby ovvero quello del "Gaggio" di Ortonovo tra l'Antica Luni ed il Sarzana 1906 (fischio d'inizio ore 14 30). Una sfida assai interessante che vede di fronte i gialloazzurri del Presidente Mattia Casani che vogliono a tutti i costi iniziare la risalita dopo una prima parte di stagione decisamente difficoltosa con l'attuale ultimo posto in graduatoria. Dall'altra i rossoneri di mister Tiziano Veronica che invece stanno attraversando uno stato di forma e mentale decisamente migliore rispetti ai cugini.



Le opinioni dei due tecnici alla vigilia del derby.



Mister Duranti (Antica Luni) : "Ripartire dopo tre settimane di stop con un derby aggiunge delle motivazioni extra. Il Sarzana è una squadra molto solida, ben allenata che si è ulteriormente rinforzata nella sessione invernale di mercato con acquisti importanti. Sappiamo che ci aspetta una battaglia abbiamo il massimo rispetto per loro ma nessun timore in quanto ritengo che la nostra classifica attuale non rispecchi al momento il reale potenziale della mia squadra."



Il tecnico del Sarzana 1906 Tiziano Veronica. "La prima partita dopo la sosta di un mese é sempre un'incognita , non è mai facile. Anche per l' Antica Luni sarà una partita fondamentale per ripartire con un risultato positivo nell'anno nuovo saranno agguerriti. Da parte nostra noi ci siamo allenati bene durante la sosta, il gruppo é coeso ed in salute quindi siamo pronti per giocare al meglio questa partita"