Prima Categoria, volano Serricciolo e Fossone

Con due grandi vittorie sono primi e secondi. Male la Tirrenia scesa penultima. Tabellini e cronaca

Prima Categoria - Serricciolo-Diavoli Neri Gorfigliano 2-0

Serricciolo: Scolari, Perini, Mencatelli, Tonelli, Manenti, Mameli, Marchionna, Shqypi, Iardella, Bertolla, Tavoni (a disp. Santini, Michelucci, Gnoffo, Lisi, Vassallo) All. Bertacchini

Diavoli Neri: Carvajal, Della Croce, Orsi, Pennucci, Tonelli, Orsi, Bonini, Crudeli, Pellegrinotti, Cassettai, Afredini (a disp. Vanni, Cori, Venanzi, Coli, Colai, Manfredi, Carbonargi). All. Zuddas

Reti: 16' Iardella (rig), 31' Iardella



SERRICCIOLO- Altra grande vittoria per il Serricciolo che all'Arcinaso batte i temibili Diavoli Neri e si porta in in testa alla classifica (in coabitazione con il Tau Calcio), beneficiando della sconfitta del Forte Dei Marmi. Primo tempo giocato molto bene dai "Galletti". Al 16' Shqypi viene atterrato in area di rigore, dagli undici metri si presenta bomber Iardella che non sbaglia. Dopo 15 minuti ancora Shqypi con una grande azione, confeziona l'assist a Iardella che salta il portiere e segna la doppietta personale. Ripresa equilibrata, con i locali che hanno occasioni con Shqypi, Vassallo e Tavoni, ma anche gli ospiti ci provano: bravissimo negli ultimi minuti Scolari che compie un miracolo su una punizione a due in area.



Don Bosco Fossone-Staffoli 2-0

Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Ceragioli, Franchi, Musetti, Stabile (a disp. Mosti, D'Adamo, Micheli, Burchielli, Santini, Donati, Tosi) All. Incerti

Staffoli: Cintolesi, Filidei, Del Vita, Di Mauro, Pagni, Guagliardo, Saviozzi, Michetti, Petroni, Paolieri, Giannetti (a disp. Becagli, Bandoni, Sichi, Hadumurey, Sall, Della Maggiore, Bozzolini, Shima)

Reti: 35' Franchi, 54' Basciu



FOSSONE- Vince e convince il Don Bosco Fossone che con la terza vittoria consecutiva sale in seconda posizione in classifica. Apre le danze Franchi dopo 35 minuti, bravo nel mettere in rete di testa un bel cross dalla destra. Il raddoppio arriva dopo 9 minuti della ripresa con Basciu: grande azione partita da centro campo, Musetti per Franchi che smarca lo stesso Basciu che al volo mette dentro. Dopo il 2-0 i ragazzi di Incerti amministrano bene e arrivano al 90' senza rischi.



River Pieve – Tirrenia 3-1

River Pieve: Papeschi N., Turri (47'st Micchi L.), Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti F. (23'st Friz D.), Catalini, Haoudi (45'st Condè), Di Salvatore (30'st Papeschi M.), Maggi. A disp.: Micchi M. All.: Micchi E.

Tirrenia: Ridolfi, Russo, Grassi, Manfredi, Marinari, Guglielmi, Petrocchi, Bertola (Carducci), Da Prato, Corsi, Menchini. A disp.: Belloni, Angeli. All.: Martinelli

Reti: 1'pt Di Salvatore, 27'pt Byaze, 43'st Menchini, 44'st Haoudi

Note: Espulso Manfredi al 39'st



PIEVE FOSCIANA- La Tirrenia torna dal difficile campo del River Pieve con un pugno di mosche e una situazione in classifica preoccupante (penultimi). Locali che vanno in vantaggio al primo minuto con Di Salvatore e complicano subito la gara ai massesi che, con un'altra ingenuità, subiscono il raddoppio al 27' (Byaze). Nella ripresa meglio, ma il risultato rimane invariato fino a due minuti dal termine quando Menchini riaccende le speranze su calcio di rigore. Il forcing finale non si manifesta perchè i locali all'azione successiva riportano a due i punti di vantaggio con Haoudi e chiudono definitivamente la partita.