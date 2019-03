I Galletti battono il Bozzano e rimangono in scia del River. Il Don Bosco Fossone cade a Marginone e perde terreno. Male anche la Tirrenia

Prima Categoria - Delle due "nostre" protagoniste del campionato di Prima Categoria vince solo il Serricciolo che con un rotondo 3-0 liquida la quintultima Bozzano. I "Galletti" partono alla grande e, dopo due conclusioni di Mencatelli non andate a buon fine da distanza ravvicinata e una traversa di Bertolla da 35 metri, passano con Shqypi che finalizza un contropiede e da centro area, in diagonale, la mette dentro. Sette minuti più tardi ancora Shqypi salta due giocatori e trafigge il portiere per la doppietta personale. Nella ripresa i padroni di casa amministrano il doppio vantaggio senza grossi rischi e triplicano al 90' con un eurogol da trenta metri all'incrocio dell'intramontabile Bertolla. Con questa vittoria il Serricciolo rimane a -2 dalla attuale capolista River Pieve, oggi vincente per 2-1 contro l'Orentano.



Brutta battuta d'arresto per il Don Bosco Fossone di Incerti che perde a Marginone e vede allontanarsi a 6 lunghezze la vetta. La rete della sconfitta arriva al minuto 69' da parte del numero 8 locale Paoli che con un gran tiro da fuori aria trova l'angolo alla sinistra del portiere.



Nulla può la Tirrenia di mister Tenerani sul campo della Tau Calcio. Tre a zero, firmato Lunardini, Biggi e Paoletti, che inchioda i marinelli in ultima posizione (11 pt), sempre a -10 dalla penultima Diavoli Neri Gorfigliano, sconfitta per 3-0 a Forte Dei Marmi.



I tabellini



Serricciolo – Sporting Bozzano 3-0

SERRICCIOLO: Santini, Jovanovitch (44'st Cardillo), Sartini, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi (31'st Iardella), Del Freo (25'st Perini), Bertolla, Tavoni (23'st Marchionna). A disp.: Scolari, Carnaccioli. All.: Bertacchini

SPORTING BOZZANO: Stoppani, Checchi, Gemignani, Benassi, Romanini (32'st Fierro), D’Agliano, Pierini, Morelli (38'st Tesi), Palazzolo, Canesi, Benedusi (31'st Agostini). A disp.: Lunardini, Suallah, Lunardi, Lenzoni.

RETI: 37'pt e 30'st Shqypi, 45'st Bertolla

NOTE: Ammoniti D’Agliano



Marginone-Don Bosco Fossone 1-0

MARGINONE: Malonchi, Conte, Sarti, Rieci, Mini, Paganelli, Antoni, Paoli, LEncioni, Pistoresi, Rotunno (a disp. Carmignani, Freteschi, Lici, Rinaldi, Spatola, Contini, Fedi, Paganelli)

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Bonelli, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Manfredi, Stabile, Tosi, Musetti, Basciu (A disp. Micheli, Freschi, D'Adamo, Ceccarelli) All. incerti

RETE: 69' Paoli