Prima Categoria, verso Tirrenia-Don Bosco Fossone

Al comando la nuova coppia Serricciolo-Tau calcio tallonata dall’ambizioso Don Bosco Fossone che domenica sarà impegnato nel derby di Via Del Lecci

Prima Categoria - Sintesi del nono turno



Il nono turno del girone di Prima Categoria è stato caratterizzato da sette successi casalinghi sulle otto gare in programma. La più sorprendente sconfitta è stata la seconda consecutiva in trasferta dell’ex capolista Forte dei Marmi, crollata in casa del Ponte a Moriano. Hanno beneficiato dello scivolone del club versiliese le immediate inseguitrici Serricciolo e Tau Calcio vittoriose nei turni casalinghi rispettivamente contro il Gorfigliano e Folgor Marlia, in scia delle nuove leader staccata di un punto si colloca il Don Bosco Fossone che rimanda battuto lo Staffoli. Fuori dalla griglia dei play off fanno punti il River Pieve contro la Tirrenia e la rinfrancata Torrelaghese con l’Orentano. Nel quintetto per non retrocedere acuto interno dell’Acquacalda sul Capezzano. A completamento della giornata da segnalare il secondo successo consecutivo della Torrelaghese di bomber Leonardo Cantoni, i tre punti incamerati contro l’Orentano permettono ai versiliesi di mettersi in una zona di sicurezza, a sole quattro lunghezze dalla griglia del girone degli spareggi.



Match clou di domenica prossima



Il match clou di domenica 25 novembre sarà senza dubbio il derby di Via dei Lecci tra i padroni di casa della Tirrenia di Martinelli e il Don Bosco Fossone di Incerti. Situazioni diametralmente opposte tra le due squadre. I locali in grandi difficoltà e con un rendimento altalenante, di nuovo sprofondata in penultima posizione, dopo un momento di ripresa. Molti infortunati tra le fila gialloblu che col mercato di dicembre si attiveranno in una, riferiscono voci di corridoio, sontuosa campagna acquisti: ultimamente da Via dei Lecci stanno passando giocatori di altissimo livello che, se aggregati alla rosa, alzerebbero notevolmente il livello della squadra. Per ora però Martinelli deve fare in conti con molti infortunati e domenica contro la corazzata Fossone servirà una partita memorabile per portare a casa un risultato positivo. Il Don Bosco Fossone al momento sta vivendo uno stato di forma eccellente: la Incerti band scala la classifica verso il vertice domenica per domenica, appare sempre collaudata e consapevole dei propri mezzi. L’esperto tecnico tiene i suoi ragazzi sempre sul pezzo in una formazione che fa della solidità il suo piatto forte. Dietro di una sola lunghezza dalle capoliste Don Bosco Fossone e Tau Calcio, aspetta un passo falso per conquistare la vetta. Neanche a dirlo il pronostico pende a favore dei giallorossoblu ma il calcio insegna che nei derby tutto può succedere.