Prima Categoria: una tra Don Bosco Fossone e Romagnano andrà in Seconda

Finisce il torneo: Tirrenia bene; Serricciolo salvo; Fossone e Romagnano contro ai play out; campionato all'Unione Pontigiana; Tornaboni porta ai play off il Ponte a Moriano

Prima Categoria - Con la giornata di oggi finisce ufficialmente la regular season del campionato di Prima Categoria.



La Tirrenia non riesce nell'impresa play off e nel derby con i cugini del Romagnano esce battuta per 4-1 (Biagini, Bruni (T), Corsi, Biagini, Dell'Amico). Stagione comunque più che positiva per i ragazzi di Alberti che hanno raggiunto con largo anticipo il loro obiettivo stagionale (salvezza) e hanno cullato nelle ultime giornate la speranza spareggi.



Nella sfida di oggi però le motivazioni degli amaranto di mister Pucci (foto) erano decisamente superiori, Romagnano che con questa bella vittoria chiude il torneo in terzultima posizione e si prepara ai play out con il morale un po più alto.



Il Serricciolo termina la stagione con una sconfitta (4-3 sul campo del Tau Calcio, a segno dei "galletti" Sbardella Tavoni e Iardella) e archivia la pessima seconda parte di campionato con una definitiva undicesima posizione.



Perde anche il Don Bosco Fossone sul campo del Capezzano (1-0) che con questi tre punti si salva con merito e manda all'inferno il River Pieve, uscito (come prevedibile) sconfitto dal campo della trionfante Unione Pontigiana, promossa in Promozione.



Classifica alla mano, nella sfida play out per non retrocedere si affronteranno proprio il Don Bosco Fossone (13°) e il Romagnano (14°) in una partita che purtroppo farà necessariamente scendere in Seconda una delle società della nostra provincia. Come da regolamento, la gara sarà giocata sul campo del Don Bosco Fossone che beneficerà anche del doppio risultato.



Infine da segnalare l'inaspettato accesso ai play off del Ponte a Moriano. Lucchesi che a fine girone di andata erano quintultimi in classifica e, con una splendida cavalcata, hanno superato ben sette formazioni, raggiungendo proprio all'ultima giornata l'importante obiettivo. Nella gara di oggi contro la Giovanile Sextum (in vantaggio fino all'ultimo) ci ha pensato l'intramontabile massese Tornaboni che con un incornata al 92° ha agguantato il prezioso pareggio che tiene acceso il sogno promozione.