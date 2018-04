Prima Categoria, ultimi 180 minuti di campionato

Serricciolo e Tirrenia cercano di assicurarsi la salvezza, Don Bosco Fossone e Romagnano per la posizione playout

Prima Categoria - Ventinovesima giornata di campionato ed è ancora tutto aperto nel Girone A di Prima Categoria, fatta eccezione per la retrocessione dell'Atletico Forcoli, diventata matematica nell'ultimo turno; restano aperte infatti sia la lotta per la promozione diretta, che quelle per playout e playoff, con tutte le squadre che sono ancora padroni del proprio destino a soli 180 minuti dal termine della stagione.

La vittoria nello scontro diretto della settimana scorsa ha consentito all'Unione Pontigiana di affiancare in classifica il Pieve Fosciana, mentre sia Tau Calcio che Sporting BM sono definitivamente uscite dalla corsa per la promozione diretta, e cercheranno di mettere al sicuro il posto playoff.

Il destino dell'Unione Pontigiana si incrocerà quest'oggi all'Arcinaso con quello del Serricciolo, clamorosamente finito nella zona pericolosa della classifica dopo un campionato affrontato sempre nelle posizioni di testa: i lunigianesi si ritrovano nel gruppone di centroclassifica che guarderà quest'oggi con molto interesse alla sfida tra Acquacalda San Pietro a Vico e Capezzano, in cui una vittoria dei versiliesi metterebbe tutti in salvo condannando l'Acquacalda ai playout. Il Serricciolo dovrà comunque vendere cara la pelle all'Unione Pontigiana, dato che una vittoria sancirebbe la matematica salvezza, ma rilancerebbe la squadra anche in ottica playoff.

Con la vittoria di Fornoli della scorsa domenica, la Tirrenia ha quasi raggiunto il suo obiettivo, e così come il Serricciolo con cui condivide i 40 punti in classifica, la partita di oggi in via dei Lecci contro il Tau Calcio ha un duplice obiettivo di confermare la salvezza e ambire ad un posto nei playoff; una possibilità che andrebbe oltre le aspettative di inizio stagione del sodalizio gialloblu, autore di un brillante campionato nel primo anno in categoria.

Sono appese al lumicino le speranze di salvezza diretta grazie alla vittoria sullo Sporting BM nella trasferta di Bozzano di settimana scorsa, dove hanno sconfitto a domicilio la quarta forza del campionato: al momento sono necessarie due vittorie nelle prossime due partite, la prima con il Fornoli in casa e poi domenica prossima nella trasferta di Capezzano; con questi sei punti, combinati all'eventuale sconfitta odierna dello stesso Capezzano, darebbero poi la possibilità al Don Bosco Fossone di andare a giocarsi l'accesso ai playout in uno spareggio proprio con i versiliesi. Uno scenario difficile, che potrebbe essere più chiaro questa sera alle 18.

Chi invece è già condannato a passare dai playout, facendo anche attenzione alla forbice di 10 punti è il Romagnano, penultimo in classifica con 29 punti in compagnia del Giovanile Sextum; nell'ultimo turno un guizzo nel recupero di Berti ha evitato la sconfitta interna con il Tau Calcio, consentendo agli amaranto di recuperare un preziosissimo punto. Quest'oggi la trasferta sul campo del Marginone, in lotta per i playoff, si presenta molto difficile, ed un passo falso rimanderebbe la possibilità di disputare i playout all'ultima giornata, quando al Raffi arriveranno i cugini della Tirrenia.



Questo il programma completo delle partite, in campo alle 16:



Acquacalda San Pietro a Vico - Capezzano Pianore 1959

Don Bosco Fossone - Atletico Fornoli

Giovanile Sextum - Sporting Bozzano

Marginone 2000 - Romagnano Calcio

Pieve Fosciana - Ponte a Moriano

River Pieve - Diavoli Neri Gorfigliano

Serricciolo - Unione Pontigiana

Tirrenia 1973 - Tau Calcio Altopascio