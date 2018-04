Prima Categoria, ultime cinque giornate di passione

Quindici punti ancora in ballo per raggiungere playoff e salvezza

Prima Categoria - Si disputa oggi la ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone A, con le squadre che scenderanno in campo alle 15:30; se Serrcciolo e Tirrenia sono ormai al riparo da brutte sorprese e possono cercare di agganciare la zona playoff, cercando di migliorare la sesta e la settima posizione occupate in questo momento, Don Bosco Fossone e Romagnano hanno necessità di fare en-plein nelle ultime cinque giornate per sperare di evitare l'appendice dei playout. In questo contesto il derby odierno tra Serricciolo e Romagnano assume importanza fondamentale soprattutto per gli ospiti, che non possono permettersi passi falsi che potrebbero compromettere ancor più la situazione di classifica. Per i locali invece l'occasione di sfruttare lo scontro diretto tra Sporting Bozzano e Marginone, insediandosi nella top five del girone; il calendario delle ultime giornate per i lunigianesi proporrà poi anche gli scontri contro le prime tre della classe (Pieve Fosciana, Unione Pontigiana e Tau Calcio), con l'occasione di potersi posizionare in caso di filotto di vittorie nelle primissime posizioni di classifica. Il Romagnano dovrà invece cercare di sfruttare al meglio il fattore campo, dato che tre delle ultime quattro giornate vedranno gli amaranto protagonisti sul terreno amico del Raffi; il derby di oggi potrebbe invece dare entusiasmo ad un gruppo che non sta sicuramente vivendo una stagione all'altezza delle proprie possibilità.

Tutt'altra atmosfera quella che si vive in casa Tirrenia: i 37 punti in classifica mettono al riparo i ragazzi di Alberti da brutte sorprese, e il match odierno di Capezzano può essere affrontato con la giusta serenità; un risultato positivo sigillerebbe definitivamente l'obiettivo salvezza, e nelle ultime quattro giornate hanno la possibilità di fare lo scalpo a qualcuna delle squadre che li precedono in classifica.

Trasferta impegnativa anche quella del Don Bosco Fossone, che scende in campo sul terreno del Ponte a Moriano, squadra che naviga in acque abbastanza tranquille e vuole chiudere ogni discorso salvezza; il Don Bosco d'altro canto non può permettersi altri passi falsi che la condannerebbero a doversi giocare le speranze di salvezza tramite i playout. I carraresi sono ancora in corsa per la salvezza diretta, che potrebbero andare a giocarsi nello scontro diretto dell'ultima giornata a Capezzano, a patto di sfruttare al meglio le occasioni di fare risultato da oggi fino al maggio.

Di seguito il programma completo della giornata (ore 15:30):



Capezzano Pianore – Tirrenia 1973

Fornoli – Tau Calcio

Diavoli Neri Gorfigliano – Acquacalda Spv

Ponte a Moriano – Don Bosco Fossone

River Pieve – Pieve Fosciana

Serricciolo – Romagnano

Sporting Bozzano – Marginone

Unione Pontigiana – Giovanile Sextum