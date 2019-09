Prima Categoria -

La Figc Lnd ha ufficializzato da poco i calendari per quanto riguarda il campionato regionale di Prima Categoria 2019-20.



Due sono le rappresentanti apuane al campionato ovvero il Serricciolo ed il Fossone. Per quanto riguarda la prima giornata prevista per domenica 15 settembre alle ore 15.30 il Serricciolo debutterà sul terreno del Monsummano mentre il Fossone in casa al Duilio Boni al cospetto della formazione lucchese del Ponte a Moriano.

I due derby provinciali previsti per l'ultima giornata d'andata a Serricciolo (22 dicembre) e di ritorno a Carrara (19 aprile 2020)



Questo il programma della prima giornata.



Academy Porcari-Molazzana

Candeglia-Sporting Pietrasanta

Capezzano-Larciano

Corsanico-Marginone

Fossone-Ponte a Moriano

Forte dei Marmi-Orentano

Monsummano-Serricciolo

Torrelaghese-Diavoli Neri Gorfigliano