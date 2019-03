Prima Categoria, tutti pareggi per le `nostre`

Pareggia il River ma il Serricciolo non ne approfitta. Un pareggio nel derby tra Fossone e Tirrenia

Prima Categoria - Occasione persa per il Serricciolo di mister Bertacchini che non approfitta del nulla di fatto della capolista River (0-0 contro il Forte Dei Marmi), pareggiando 1-1 nella gara casalinga contro un ostico Orentano. Giornata negativa dei Galletti che dopo 16 minuti si trovano sotto, per un gol preso direttamente da calcio d'angolo per opera di Franchini. Il pareggio definitivo arriva al 51' con il solito Mencatelli, bravo a mettere in rete una respinta a centro area del portiere su un tiro di Tavoni. Serricciolo che rimane così a due punti dal River e si giocherà tutto nel big match di domenica prossima in Gargagnana.



Non riesce più a vincere il Don Bosco Fossone di Incerti. Nel derby del Duilio Boni contro il fanalino di coda Tirrenia finisce incredibilmente 2-2. Alle reti di Ceccarelli e Basciu risponde Marinari con una doppietta, che serve a poco alla classifica dei massesi (sono 9 i punti di distacco dalla penultima) ma di sicuro fa bene al morale. Il Fossone con questo pareggio spreca un'importante occasione per rimontare le due davanti e viene agganciato a quota 43pt dal Tau Calcio, vincente per 2-1 sullo Staffoli.



I tabellini



Serricciolo-Orentano 1-1

SERRICCIOLO: Santini, Sartini, Jovanovitch, Perini (1'st Del Freo), Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, Iardella (23'st Marchionna), Bertolla, Tavoni (45'st Carnaccioli). A disp.: Scolari, Giovannucci. All.: Bertacchini

ORENTANO: Gori, Giani (22'st Battaglia), Degl’Innocenti, Centoni (19'st Rugani), Pardossi, Cirillo, Vaglini, Cecchi, Verola, Franchini, Nannelli. A disp.: Ramacciotti, Montorzi, Menichinelli, Ruglioni, Giacalone, Casini.

RETI: 16'pt Franchini, 6'st Mencatelli

NOTE: Ammoniti Manenti, Iardella, Tavoni, Marchionna, Centoni, Cirillo, Nannelli, Vaglini



Don Bosco Fossone-Tirrenia 2-2

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Stabile, Ceccarelli, Musetti, Donati (a disp. Stagnari, Manfredi, Micheli, Tosi, Freschi, Antonelli, Ciandri, D'Adamo) All. Incerti

TIRRENIA: Begotti, Bertola, Russo, Del Bergiolo, Guglielmi, Grassi, Paiotti, Carducci, Da Prato, Corsi, Marinari (a disp. Aziegbe, Fubiani, Paiotti) All. Tenerini

RETI: Ceccarelli, Basciu, Marinari, Marinari



River Pieve – Atletico Forte dei Marmi 0-0

RIVER PIEVE: Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Vitelli (25'st Catalini), Haoudi, Di Salvatore, Maggi. A disp.: Micchi M., Turri, Cristea, Condè, Micchi L. All.: Micchi E.

ATLETICO FORTE DEI MARMI: Barsanti, De Wit (7'st Gabrielli Barsanti), Lupoli, Lossi, Schintu, Coppedè, Francioni, Pagni, Tedeschi, Tonacci (10'st Borzonasca), Tarabella (45'st Salini). A disp.: Iacopi, Neri, Latini, Angeli, Antonucci, Colasanto. All.: Galleni