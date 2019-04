Prima Categoria, tutte sconfitte le nostre

Giornata amara per le squadre della provincia di Massa Carrara

Prima Categoria - Finale di stagione amaro per le squadre della provincia di Massa Carrara. Il Serricciolo e il Don Bosco Fossone che nei primi 5 mesi di torneo hanno dominato, avvicendandosi in prima e seconda posizione, sono crollate nell'ultima parte di stagione, vedendosi superare dal River Pieve di Micchi e dal Tau Calcio. Così quando mancano due giornate dal termine, al River basta un punto per festeggiare e la Tau Calcio ha conquistato la seconda piazza. Come sappiamo non c'è più nulla da fare per la Tirrenia, già retrocessa la scorsa settimana e oggi battuta tra le proprie mura dalla Folgor Marlia (1-2).



Dal campo del Ponte a Moriano i "galletti" del Serricciolo tornano sconfitti, ma furiosi per delle decisioni arbitrali al quanto discutibili: primo gol messo a segno dai locali al 42', punizione dalla destra sulla quale Bitep anticipa tutti e a mette dentro. Il 2-0 è un frutto di un rigore assurdo concesso ai lucchesi che causa anche l'espulsione di Mameli. Nel proseguo della gara i ragazzi di Bertacchini reclamano per due rigori clamorosi non dati.



Ha poco da dire invece il Don Bosco Fossone. Nonostante il cambio in panchina con l'esperto mister Lazzini alla guida, a Capezzano i giallorossoblu subiscono un 4-0 inequivocabile che mette in evidenza la crisi che sta attraversando la squadra nell'ultimo periodo.



Ponte a Moriano – Serricciolo 2-0

PONTE A MORIANO: Gonnela, Bini, Pardini, Moriconi, Ghilari, Sinesi, Polpetta (27'st Kheit), Quilici (35'st Ridolfi), Bitep, Tarantino, Michelotti. A disp. Cobbinah, Bianchi, Landi, Garofalo, Tersitti. All.: Lencioni

SERRICCIOLO: Santini, Sartini (11't Iardella), Jovanovitch (36'st Carnaccioli), Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi (34'st Malatesta), Del Freo (17'st Perini), Bertolla, Tavoni (25'st Marchionna). A disp.: Scolari. All.: Bertacchini.

RETI: 41'pt Bitep, 18'st rig. Tarantino

NOTE: Ammoniti Michelotti, Mameli, Manenti, Perini. Espulso Mameli al 17'st