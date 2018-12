Prima Categoria, turni esterni per le big del girone

Don Bosco Fossone in casa del fanalino di coda Folgor Marlia, Serricciolo a Forte dei Marmi

Prima Categoria - La nuova capolista Don Bosco, che in questo primo terzo di campionato è riuscita a balzare in vetta in virtù di otto vittorie un solo pareggio e due sconfitte, sarà ospite del fanalino del girone Folgor Marlia. I lucchesi tra le proprie mura hanno totalizzato una solo vittoria interna e tre nulla di fatto, ma quasi sempre sono stati in partita, cedendo agli avversari di misura. Per il club carrarino è importante fare attenzione ai cali di concentrazione per non perdere la vetta appena conquistata.



La seconda nostra rappresentante Serricciolo, terza forza del girone, scende in Versilia ospite del Forte dei Marmi che nelle prime otto giornate guidava il girone. Dopo due scivioloni consecutivi e qualche infortunio la formazione di mister Giacomo Vannoni, ora in leggera ripresa, ha inanellato due pari rientrando in scia delle squadre di vertice. I “galletti” di mister Paolo Bertacchini (foto) dopo otto risultati utili, interrotti ad Orentano, hanno ripreso prontamente il filo, piegando il tonico River Pieve. Il match di Via Versilia potrebbe essere uno snodo per misurare le ambizioni dei due solidi sodalizi.



La Tirrenia, che nell’ultimo impegno esterno ha dato segnali di ripresa senza però riuscire ad evitare il quinto stop consecutivo, staziona in maniera preoccupante nel fondale della classifica. Il team di mister Dario Martinelli riceve la visita dello Staffoli, gli ospiti pisani nel corrente mercato hanno provveduto a qualche correzione nella squadra. L’obiettivo del team di mister Tiziano Bizzarri è quello di uscire dai Ronchi con un risultato positivo, per muovere la precaria classifica.



Tra le altre, spicca il match di alta quota tra il Capezzano e Marginone, la delicata trasferta del Tau in quel di Bozzano e le insidiose gare della Torrelaghese a Gorfigliano e quella del Ponte a Moriano a Castelnuovo contro il temibile River Pieve. Infine match in ottica uscita play out tra il pericolante Orentano con l’Acquacalda.



Programma gare, arbitro di domenica 9/12/2018 (inizio ore 14,30)



Capezzano-Marginone (“Cavanis”, Alessio Giotti di Pontedera)

Gorfigliano-Torrelaghese (“Minucciano”, Lorenzo Tersiti di Lucca)

Folgor Marlia-Don Bosco Fossone (Castelpoggio, Lorenzo Nencioli di Empoli)

Forte dei Marmi-Serricciolo (“D.Aliboni”, Matteo Bertelli di Firenze)

Orentano-Acquacalda (Via della Chiesa, Massimo Giolli di Empoli)

River Pieve-Ponte a Moriano (“Nardini”, Filippo Ferretti di Pistoia)

Sp.Bozzano-Tau calcio (“Rontani”,Manfredi Valenti di Firenze)

Tirrenia-Staffoli (Ronchi, Simone Cecchi di Lucca)